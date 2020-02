Condiciona Lerdo creación de Imeplan

El Instituto Municipal de Planeación (Implan) de Lerdo condiciona la creación de un Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan).

El director del Implan Lerdo, Rosendo Valenzuela Alvarado, comentó que está de acuerdo con la formación de un Implan metropolitano en La Laguna, siempre y cuando no desaparezcan los que ya operan en los municipios.

Mencionó que actualmente se está conformando la estructura del instituto en Lerdo, por lo que están trabajando en formalizar el estatuto legal y en su reglamento, estructura administrativa y manual de operaciones.

Aunque dijo que este tema no fue presentado en la pasada reunión del Foro Metropolitano Laguna que se realizó en esta ciudad, consideró que es factible apoyar la creación de este nuevo instituto. "Veo factible la creación de un organismo metropolitano siempre y cuando no desaparezcan los que ya operan. Para mí, no desplazaría a los Implan ya existentes, ya que son un enlace directo y cercano con la administración municipal".

Reveló que actualmente trabajan en la formalización legal del instituto en Lerdo, ya que fue propuesto en 2016, pero sin concretarlo durante la pasada administración.

Dijo que el alcalde, Homero Martínez, tiene el interés en que entre en operación, por lo que ya trabajan en la elaboración de su reglamento, estatutos administrativos y manual de operación. Señaló que en estos momentos están trabajando en reunir la documentación formal para su registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).