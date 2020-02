Alberto Zeni, un actor perseverante

Tuvieron que pasar siete audiciones para que Alberto Zeni se pudiera integrar al elenco de Narcos: México, sin embargo, el tiempo de espera no desanimó al actor regiomontano, pues su perseverancia lo llevó a quedarse con el papel de "Amat Palacios".

Para Zeni es un gran logro ser parte del elenco de una de las series más vistas de Netflix, que este 13 de febrero lanza su segunda temporada.

Durante 10 episodios se darán a conocer la historia de los principales narcotraficantes de los años 80 y los esfuerzos de la policía para acabar con los responsables de este sangriento conflicto.

Sobre su incorporación al proyecto y su personaje, comentó: "es uno de los proyectos más importantes que hay a nivel global y ser parte de él es magnifico.

Mi personaje es 'Amat Palacios', un exjudicial mexicano que tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos, y especialmente con el personaje de 'Walt', que es el líder de la DEA, y entre ellos hacen un acuerdo para que 'Amat' se incorpore al equipo de choque la agencia para que se infiltren en México y desestabilizar los grupos criminales.

Pero es un personaje muy interesante porque su razón para actuar como lo hace tiene que ver con una necesidad de proteger a su familia y a la par crea una disociación alrededor de todo su entorno, es alguien muy complejo porque hace cosas que una persona ordinaria no haría".

Para ponerse en la piel de 'Amat', Alberto recurrió a estudiar libros, documentales y adentrarse a la historia que marcaron a la extinta Policía Federal, sus operativos y claro, también usó un poco de sus "recuerdos de todo lo que se contaba en Monterrey en los años 80".

"'Amat' es una combinación de varias personas diferentes, es parte de la llamada operación leyenda, pero no está basado en alguien en particular, de hecho el nombre de 'Amat Palacios' es un combinación del nombre de dos de los directores de la serie, que son Amat Escalante y Alonso Ruiz Palacios, y el hecho de que el personaje no esté basado en nadie me da la libertad de crearlo a mi manera, como yo lo visualizaba".

Narcos: México cuenta con las actuaciones de Diego Luna y Joaquín Cosío, y aunque a Alberto no le ha tocado compartir escenas con ellos, comenta que en el equipo de grabación se dice que son dos personas disciplinadas y que se trabaja muy bien con ellos, por eso espera que algún día se dé la oportunidad de trabajar con ellos.

Sobre las críticas que generan las series que hablan del crimen organizado, Zeni opinó que: "Yo creo que ignorar la historia no deja nada bueno, y si lo tomamos desde el punto de vista educacional podemos ver que hay detrás de las historias que se están contando, tenemos que recordar que esto es parte historia parte ficción, no es un enaltecimiento de la vida del narcotráfico, porque ahí verán la caída de estas personas y no es algo a qué aspirar, porque es una vida caótica, violenta, con miedo, así que no creo que estemos abogando para que la gente vaya y se meta en ese tipo de cuestiones, eso por un lado.

También está la cuestión familiar y la educación que ahí se reciba es muy importante para que se pueda discernir sobre lo que está bien o no, y el adjudicarle a un contenido el poder de crear un movimiento en la sociedad creo que es minimizar un poco el poder que tienen los televidentes de decidir lo que está bien o mal y la educación que dan en casa".

13

DE FEBRERO

se estrena la segunda temporada de la serie Narcos: México en Netflix.