Carla Medina revela agresión de Ariel

El actor Ariel López Padilla está envuelto en el escándalo luego de que la presentadora mexicana Carla Medina, conocida por conducir el programa de Disney Channel, Zapping Zone, lo acusara de haber intentado golpear a su hermano en estado de ebriedad durante una fiesta organizada por el medio E! Entertainment en celebración a los premios Oscar 2020.

Fue a través de su cuenta de Twitter, que la ahora conductora de E! expresó su disgusto por las acciones del histrión de telenovelas, que señaló surgieron sin ninguna razón.

"Qué terrible experiencia conocer a @ALopezPadilla , yo que siempre he sido una mujer profesional, hasta para entrevistarlo. Pero no permitiré que se haya parado en medio de una fiesta de los OSCARS, borracho y queriendo golpear a mi hermano sin razón ni educación", escribió la presentadora.

Ante sus declaraciones, Padilla no se quedó callado y respondió a través del mismo medio con un video en el que dio a conocer su versión de los acontecimientos.

De acuerdo a sus palabras, explicó que Erik Medina, el influencer hermano de la comunicadora, le faltó al respeto a su esposa, lo que desató una discusión.

"Su hermana reaccionó y está haciendo una campaña de redes sociales contra mi persona. Creo que eso es muy grave y que es un acto de difamación", dice en la grabación.

En una entrevista para el medio Infobae, el famoso actor dio más detalles de lo sucedido.

"Ella fue una de las conductoras invitadas y nos acomodaron en la zona VIP. Frente a eso, había unos taburetes (en los que estaban sentados los hermanos Medina) y, cuando comenzó la ceremonia de los Premios Oscar, mi esposa le pidió amablemente que se movieran, pues el amigo del hermano era muy alto y no podíamos ver bien.

"Pasó como media hora y el chico de nuevo no dejaba ver a las personas de atrás, por lo que mi esposa de nuevo le pidió de favor que se moviera un poco de nuevo, pero la reacción del chico fue extraña".

"Yo le dije que no le hablara así y Carla, junto con los jóvenes, comenzaron a hacer un lío en redes sociales tratando de difamarme", dijo el actor.

No obstante, Carla Medina posteó otra publicación en Facebook como en respuesta a las declaraciones de Ariel.

"Nunca hago este tipo de cosas. Pero en verdad qué horrible sabor de boca conocer a el señor Ariel López Padilla".

"Después de estar en un screening de los OSCARS. El señor BORRACHO se paró para querer "agarrarse a golpes" con mi hermano (20 años menor que él. Porque su esposa no podía ver la pantalla y eso le "faltaba al respeto".

"Con estas situaciones me cuestiono muchísimo la pantalla y la voz que podemos darle a personas tóxicas. No me pienso callar esta vez. Agradezco a mi familia y empresa que me da trabajo por el apoyo y la comprensión. Este tipo de situaciones no deben ocurrir", comentó Carla Medina.