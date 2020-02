Chávez quiere otra pelea con De la Hoya

ulio César Chávez no planea dejar de pelear combates de exhibición, al menos en los próximos meses. Una vez que combata de nueva cuenta con Jorge "Travieso" Arce a principios de marzo en Hermosillo, Sonora, planea subirse al ring una vez más con Oscar de la Hoya, quien lo derrotó en dos ocasiones en el ocaso de su carrera.

"A él le va a tocar en septiembre", sostuvo Chávez en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que lo reconocieron como Mr. Amigo 2019-20, un galardón que le da la ciudad de Brownsville, Texas, a un ciudadano mexicano que contribuye a la buena relación entre Estados Unidos y México.

De la Hoya ya había retado a Chávez a pelear de nueva cuenta. Lo hizo hace unas semanas atrás, pero dijo que tendría que prepararse para tener una buena condición física.

Chávez estuvo cerca de una hora en la SRE, donde funcionarios, políticos, excampeones mundiales e incluso directivos del Consejo Mundial de Boxeo lo acompañaron. Ahí, se dijo emocionado por ser distinguido.

"Gracias a que estoy limpio desde hace 11 años puedo disfrutar de este tipo de eventos", comentó.

El excampeón del mundo en las divisiones de peso superpluma, ligero y superligero, afirmó que en el presente no habría dinero suficiente para pagar una bolsa de una pelea como la que tuvo en 1990 ante Meldrick Taylor.

"No hay dinero que alcance para algo así, no podrían pagarme por una pelea como aquella, aunque hoy se paguen cantidades gigantescas de dinero", compartió Chávez.

El 17 de marzo de 1990 Chávez, campeón superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se enfrentó en Las Vegas (Nevada, EE.UU.) al estadounidense Meldrick Taylor, monarca superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Hasta el undécimo asalto Taylor aparecía como ganador en las tarjetas, pero en el último, a 15 segundos del final, Chávez conectó a Taylor un derechazo violento que lo mandó a la lona y le dio la victoria en la considerada mejor pelea de 1990.

Chávez se llevó una bolsa de 1,4 millones de dólares y Taylor se embolsó un millón.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, respaldó las palabras del excampeón.

"Chávez es el más grande de toda la historia del boxeo mexicano y aunque las bolsas hoy día son millonarias, si Floyd Mayweather ganó 300 millones de dólares en una pelea, imagínate cuánto ganaría Chávez, sería algo de fantasía", sentenció Sulaimán.

Y la muestra del imán que genera en el presente Julio César Chávez son las peleas de exhibición que aún tiene a sus 57 años.

"Pasa el tiempo, vienen los recuerdos y los reconocimientos y no quedan palabras para toda la gente que recuerda mis peleas y me pide fotos y autógrafos, tengo 57 años y la cosquillita del boxeo se mantiene en mí, ya tuve una exhibición con el "Travieso" y tengo pactada otra más".

"Todos los días batallo y entreno mi cuerpo, pero lo más importante es estar limpio de droga y alcohol, y ahora me ha dejado ayudar a mucha gente que tiene estos problemas, porque yo ya me hubiera muerto si no me hubiera recuperado", reiteró el excampeón.