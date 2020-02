Sorprende cierre de farmacia en clínica 16

Derechohabientes de la Unidad Médica de Alta Especialidad 71 y del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se enfrentaron ante un cierre "sorpresivo" de la farmacia ante un robo al interior, lo que causó enojo.

Gran parte de ellos se encontraban desde temprano con la idea de tener un buen lugar y regresar a casa o al trabajo con sus medicamentos en mano, lo cual no fue así.

Un ejemplo fue el de Lili, vecina de la colonia Villa Zaragoza, quien hizo fila desde las 6:00 horas, con varias recetas pendientes por surtir. Solo recibió la indicación por parte de los guardias de la farmacia de regresar hasta la 1:30 de la tarde. "Siempre tengo que madrugar porque está lleno y no alcanza uno lugar. Dicen que hubo un robo pero nadie tiene la certeza", comentó la mujer con sus recetas en mano.

Entre los afectados se encontraba también María de Lourdes, quien desde el mes de noviembre esperaba surtir su receta ciproterona, necesaria para complementar su tratamiento hormonal, pero desde entonces había recibido un sello de "medicamento pendiente".

Ella también se encontraba desde temprano desde el ejido La Joya para hacer fila pero se vio sorprendida ante el cierre de la farmacia. "Ya me voy porque me dieron permiso un rato en el trabajo. Aquí no nos dijeron nada, los guardias nos dicen que a la 1:30 de la tarde, pero el director no ha dado la cara. ¿A qué estamos jugando? Traigo recetas desde noviembre que cada rato me ponen sello de medicamento pendiente y que no hay y así me la he llevado desde noviembre".

Decenas de afectados, en su mayoría personas de la tercera edad, decidieron esperar sentados en los escalones de acceso a la farmacia. Otros optaron por marcharse para regresar a casa o al trabajo, ante la falta de explicación formal por parte de los directivos de la institución.

"Que había un problema dentro de la farmacia y que iba a venir Seguridad Pública y que había habido un robo en la noche y que van abrir a la 1:30 de la tarde pero no es seguro, esperaré porque necesito el medicamento que me recetan", dijo Julia Esther, otra de las derechohabientes afectadas.

El delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado , informó que el cierre de la farmacia de la clínica 16 del IMSS fue generada por un robo registrado dentro de las primeras horas del lunes.

Dijo que el caso ya es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR). Además de que el cierre fue obligado para realizar un inventario de lo sustraído. Aseguró que las puertas se reabrieron a las 14:00 horas. "Hasta el momento se desconoce la gravedad de la afectación por el robo de medicamentos, pero se coadyuvará con las autoridades para esclarecer este hecho y llegar hasta sus últimas consecuencias. El Gobierno federal en Coahuila exige a las autoridades que investigue y sancione a los responsables; sea quien sea y caiga quien caiga", reza el documento enviado por la delegación.