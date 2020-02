Respalda Marina Vitela a director de Alcoholes

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, lamentó que quienes se han quejado en contra del director de Alcoholes, Jesús Armando Quiriarte Rodríguez, sean "los más desordenados". Puso como ejemplo el caso de los restauranteros con quienes ha tenido acercamiento y quienes se han comprometido a cumplir con lo que establece el reglamento municipal.

Señaló que se reserva en cuanto a la denuncia por presuntas amenazas de muerte que presentó la Asociación de Bares, Agrupaciones Musicales y Anexos en contra de dicho funcionario público. Agregó que el director tiene el respaldo del Ayuntamiento, además de que se le apoyará con acompañamiento jurídico. "Ellos dicen que pasó eso... Yo confío en mi personal", sostuvo.

"¿Metería las manos al fuego (por el funcionario)?", se le preguntó.

"No que meta las manos al fuego, confío y tendrá todo el respaldo del Ayuntamiento, el acompañamiento jurídico sobre todo porque yo preguntaría: '¿por qué le creen a la otra parte y por qué no le creen a esta?'. Es lo mismo. Él es de mi equipo y seguirá en el equipo", apuntó.

Vitela indicó que si los órganos correspondientes u otras instituciones comprueban algún delito cometido por el director de Alcoholes o por cualquier otro funcionario municipal, "pues yo no estoy aquí para taparle a nadie".

Para la presidenta municipal, uno de los factores que inciden en este tema es el proceso de entrega-recepción y las presuntas irregularidades por 432 millones de pesos que se detectaron en la administración municipal pasada.

Comunicó que ya se presentaron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango (EASE), además de que se dio vista al Congreso del Estado.

"Obviamente que se incomodan personajes que estaban acostumbrados a no ser cuestionados, este malestar se traslada a operadores que quieren distraer la atención en cosas como el evento que tuvimos aquí, donde vinieron a visitarme los músicos y algunos bares, donde hoy sé que se juntan algunos motociclistas y donde todos los días me van a estar buscando cómo poder alterar el orden y creen que con eso van a distraer mi atención.

"Pues déjenme les dijo por este medio que no. Yo tengo una ruta jurídica que tengo que cubrir y que yo no me voy a quedar con la responsabilidad de algo que no hice y tengo que ir con mucho cuidado en esos temas. He sido muy cuidadosa de no hacer acusaciones directas, de no nombres, de no señalamientos; a veces veo de la otra parte irreverencia, grosería, otro tipo de cosas que he tenido yo que contener mucho y seguir con la vía jurídica".

1 DENUNCIA por presuntas amenazas hay en contra del director de Alcoholes.

Denuncia