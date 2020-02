Critican propuesta sobre feminicidios

Ante las declaraciones dadas por el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, quien defendió este lunes su propuesta de retipificar el feminicidio como homicidio agravado, modificando la ley para perseguir de manera más eficaz perseguir los crímenes contra las mujeres, la Red de Mujeres en la Laguna manifestó su postura al respecto.

La vocera de esta organización, Ariadne Lamont, señaló que desde que comenzó esta conversación con las declaraciones del fiscal Alejandro Gertz Manero, han sido puros dislates. Resaltó que ha ido cambiando de pronunciamientos, en vez de aceptar que se equivocó y ponerse a leer un poco sobre la perspectiva de género. "El feminicidio tutela la dignidad de las mujeres, lo cual no puede cubrir el homicidio por sí solo, por lo que no se puede llevar para atrás lo que ya ha sido superado desde que se tipificó el feminicidio. No puede ser posible que quieran regresar lo ya establecido, no nos vamos a dejar que nos lleve para atrás cuando la lucha nos ha costado tanto tiempo y energía, lo ganado lo vamos a defender a como dé lugar", puntualizó.

Además lo que mejor se debe poner a generar el fiscal, señaló Lamont, es el homologar en todo el país el feminicidio en el Código Penal federal, ya que son diferentes las causales que se castigan en cada estado del país.

Asimismo comentó que la defensa no es clara en los feminicidios. "Fallan muchas cosas porque en cada estado para el código penal son diferentes las causales con las que se castiga. En Coahuila, por ejemplo, no tiene la privación de la libertad como causal de feminicidio, por ello se requiere un trabajo donde se homologuen las penas para que los códigos estatales y el nacional dejen de ser diferentes y se unas en uno".

Finalmente dijo que si él (Gertz) se está quejando de las tipificaciones, pues que capaciten a su personal, "la solución no es desaparecer al feminicidio y dejarlo solo en homicidio, la solución es capacitar bien a su personal, así como homologar el código a solo uno a nivel nacional, esa es solución. Él habla como un macho instalado en sus privilegios y no debe ser así, debe admitir que se equivoca, porque no está mal equivocarse, pero lo que sí está mal es no ponerse a leer, y dar soluciones reales y sin tener que retroceder el proceso", concluyó Lamont.