Suben ingresos por concepto de multas viales

Aunque hay temas pendientes por resolver, el titular del Consejo de Vialidad de Torreón, Pedro García, calificó como "positivo" el trabajo de la Dirección de Tránsito y Vialidad.

Se refirió al incremento en los ingresos por concepto de multas e infracciones de 2018 a 2019, mismos que pasaron de 28 millones 799 mil pesos a los más de 51 millones.

Panel

García señaló que el tema fue analizado durante el Panel Indicativo de Control y Secuencia de Seguridad que se llevó a cabo la tarde de ayer, reunión en la que precisamente se cuestionó al titular de la corporación, Pedro Luis Bernal, sobre los motivos del "considerable incremento" en ese rubro.

"Nosotros precisamente le preguntamos de ese tema al titular de Tránsito, se nos informó que pues se debe a varios factores, a la inflación, a la campaña contra la corrupción de 'Di no a la mordida', en fin, no nos quedó del todo claro, pero lo importante es que hemos visto que en general están cumpliendo, que hay un trabajo de reducción de accidentes y que los agentes pues sí tienen mejores salarios… de todas formas hay pendientes, vemos necesario que se apueste mucho más a la prevención, es lo que siempre hemos comentado, no solamente con operativos, sino con acciones en medios, en redes, algo un poco más masivo", señaló García.

Aumentos

Alzas en la captación de recursos por multas sí se han visto reflejadas en aumentos salariales de tránsitos, ganan más de mil pesos más que en 2018.