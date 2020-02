Denuncian a director de Alcoholes de GP por presuntas amenazas

Por presuntas amenazas, la Asociación de Bares, Agrupaciones Musicales y Anexos presentó una denuncia formal en contra del director de Alcoholes de Gómez Palacio, Jesús Armando Quiriarte Rodríguez y otra más contra quien resulte responsable.

La agrupación solicitó ayer la destitución del funcionario, "en una lógica coherente al discurso que maneja la alcaldesa (Marina Vitela), donde dice que nadie por encima de la ley, es un funcionario que está amenazando a la ciudadanía, que está cometiendo un delito y que va a ser investigado, por lo cual consideramos que debería de ser separado de su cargo para no se entorpecer las investigaciones".

Una de las denuncias se interpuso en la Vicefiscalía de la región Laguna y el número de carpeta de investigación es: CDI/FGE/R2/LRD/00951/20, esto en el Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Diversos.

En respuesta, Jesús Armando Quiriarte Rodríguez negó las amenazas y dijo que en su carácter de abogado, un principio de derecho es que la persona que afirma, tiene que probarlo, además de que cualquier ciudadano puede interponer una denuncia.

Comentó que él no es autoridad para implementar el Alcoholímetro y que, además, "no me pidió permiso, quería hacerlo a la fuerza, yo, de manera amable y como se ve en el video, muy mesurado, le digo que no, que gracias".

Señaló que analizará si emprenderá algún medio legal por denostarlo de esa manera, pues considera que son "patadas de ahogado" debido a que el Municipio los está haciendo que cumplan con lo que establece el Reglamento de Alcoholes.

"Los hechos son falsos, yo desde ahorita digo que no voy a ceder en dejar de aplicar el reglamento, no porque hagan eso o hagan otras cosas, voy a dejar de estar sancionando a quienes se pasen del horario".

Señalamientos

La asociación pide una audiencia con la presidenta municipal Marina Vitela Rodríguez, a fin de buscar una solución. Insisten en que regresen los llamados 'afters'.

1 DENUNCIA

Interpuesta hay en la Vicefiscalía de la región Lagunera por parte de la asociación.