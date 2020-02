La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez lamentó que quienes se han quejado en contra del director de Alcoholes, Jesús Armando Quiriarte Rodríguez, sean "los más desordenados" y puso como ejemplo el caso de los restauranteros con quienes ha tenido acercamiento y quienes se han comprometido a cumplir con lo que establece el Reglamento Municipal.

Señaló que se reserva en cuanto a la denuncia por presuntas amenazas de muerte que presentó la Asociación de Bares, Agrupaciones Musicales y Anexos en contra de dicho funcionario público y agregó que el director tiene el respaldo del Ayuntamiento, además de que se le apoyará con acompañamiento jurídico.

"Ellos dicen que pasó eso y, bueno, yo confío en mi personal", sostuvo.

-¿Metería las manos al fuego (por el funcionario?.

- No que meta las manos al fuego, confío y tendrá todo el respaldo del Ayuntamiento, el acompañamiento jurídico, sobre todo porque yo preguntaría: ¿Por qué le creen a la otra parte y por qué no le creen a ésta?, es lo mismo. Él es de mi equipo y seguirá en el equipo, apuntó la alcaldesa. Vitela Rodríguez indicó que si los órganos correspondientes u otras instituciones comprueban algún delito cometido por el director de Alcoholes o por cualquier otro funcionario municipal, "pues yo no estoy aquí para taparle a nadie".

La alcaldesa dijo que después de que se denunciaron presuntas irregularidades en la administración pasada, se ha incomodado a varios personajes, aunque no reveló nombres.