Federico Viñas no se considera el héroe del América ahora que las lesiones han sido constantes en la plantilla, así como las ausencias por llamados a selecciones del pre olímpico. Esto fue lo que dijo el delantero uruguayo a su llegada a México, luego de disputar el torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos con su país.

"Creo que hubo muchas lesiones, y hay todavía lesiones, pero yo creo que la esperanza no está en mí, sino en el equipo en general, no se basa por un jugador sino por el equipo entero", declaró el atacante a su llegada a la Ciudad de México este lunes, luego de quedar fuera de poder disputar los olímpicos.

Ante la expectativa que genera su regreso al club para incorporarse al torneo Clausura 2020, aclara que se siente contento por el interés que ha puesto el club en hacer valida la opción de compra, tras el buen semestre anterior que tuvo: "Cambió mucho (mi vida), llegué como un desconocido y ahora me conocen un poquito más, pero me causó felicidad la confianza, que apostaron por mí, ser juvenil en el América no es fácil. (La compra definitiva) No es novedad, pero Miguel Herrera ya lo dijo sobre la posibilidades, estoy feliz, yo llegué para eso".

Finalmente el delantero charrúa lamentó la lesión de su compañero Nicolás Benedetti. "No pude comunicarme, me falló el internet y no pude. Lo busqué después del partido (de Uruguay vs Colombia en el preolímpico) y ya no estaba".