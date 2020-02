Filtran fotos de Patty López de la Cerda sin retoque

Patty López de la Cerda, exconductora de TV Azteca Deportes, ha acaparado la atención de las redes sociales tras filtrarse unas fotos en las que aparece luciendo unos kilos de más mientras paseaba en bikini.

Fue la revista TV Notas quien reveló las fotos de López, evidenciando el exceso de photoshop y filtros que utiliza en sus publicaciones de Instagram, por lo que muchos de sus seguidores han reaccionado a las imágenes filtradas.

No todo lo que vemos en redes es real... ¡Miren a Patty López de la Cerda!



SIN filtros ni retoques luce MUY distinta pic.twitter.com/wR6bywm0Sl — Mister137 (@ElMister137) February 10, 2020

"No todo lo que vemos en redes es real... ¡Miren a Patty López de la Cerda!", "Si eso hace patty lopez, que no harán las simples mortales", "Ya fregamos hijas!!! A Janssen le gustan gordibuenas", "Oooolv Patty López de la C es buena editando fotos", son algunos de los comentarios que hacen los cibernautas ante la filtración de las fotos de la conductora.

Y es que, a menudo Patty presume fotos con poca ropa desde su cuenta de Instagram mostrando sus curvas y una figura delgada, por lo que también muchos de los usuarios en redes la defendieron.

"No me gusta Patty Lopez de la C, pero ustedes son unos malos", "Wey, están criticando a Patty López por su cuerpo. Yo creo que nunca han visto el cuerpo real de una mujer en su vida", "Si hay bastantes cambios pero pues no le veo problema, ha de tener sus pedos de inseguridad como toda mujer a veces", "La piel de naranja es sexy", "La patito es bien chevere!!! Que más da que tenga unos kilitos de más", comentaron.