'Contraten tv de cable', dice Facundo tras críticas por conducción en los Oscar

Luego de las críticas que recibió Facundo en redes sociales por su presencia en la alfombra roja de los premios Oscar, así como una pregunta que hizo a Bong Joon-ho, director de Parásitos, el mexicano decidió publicar donde respondió y reprendió a sus detractores.

Facundo Gómez Bruera, enviado de Azteca a la gala más importante del Séptimo Arte, se burló del ganador del premio a Mejor Director al tratar de imitar los sonidos de coreano y al final soltar únicamente un "hola", hecho por lo que recibió comentarios negativos cuestionando su presencia en el lugar.

Sobre ese caso en específico dijo que si se preguntaban qué había dicho a Bong Joon-ho, "fue la pregunta más inteligente que le ha hecho cualquier cabrón en su vida".

Al inicio del video quien fue participante de Big Brother VIP dijo: A todos los que se están preguntando que hace Facundo en la alfombra roja del Oscar, me lo pregunto yo también, ni siquiera sé hablar inglés".

Agregó en tono de burla que el motivo es que como era tan guapo, "que entonces nada más de ponerme ahí hasta Brad Pitt se achica", atraía rating a la televisora del Ajusco, además que "me parezco al Oscar".

"Si no están guapos y no están en la alfombra del Oscar (lo sé, pero tengo que hablarle a mi público traumado), contraten tv de cable y ahí lo pueden ver sin estúpidos", dijo al final del clip el comediante Facundo.

Este fin de semana se llevó a cabo la 92 edición de los premios Oscar, galardones en los que Bong Joon-ho y su película Parásitos hizo historia al ser el primer largometraje en alzar la estatuilla dorada a Mejor Película en un idioma extranjero.

Otros ganadores de los galardones más importantes del cine fueron Joaquin Phoenix a Mejor Actor, por su papel en Joker; Renée Zelweger como Mejor Actriz por Judy; Laura Dern, en Mejor Actriz de Reparto por Historia de un matrimonio; y Brad Pitt, como Mejor Actor de Reparto en Once Upon a Time... In Hollywood.