Diputado de Coahuila golpea a exdirigente panista en San Pedro y a su esposa

El expresidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), en San Pedro, Aarón Vázquez, denunció formalmente ante el Ministerio Público al diputado local independiente, en Coahuila, Edgar Sánchez Garza, por agresiones, allanamiento de morada y amenazas de muerte contra él y su familia, motivo por el cual lo hace responsable de cualquier cosa que les pueda suceder.

Las lesiones del exdirigente del PAN en San Pedro y de su esposa y hoy regidora, María de Lourdes Mendoza García, ya fueron certificadas por un médico legista.

El problema detonó por una encuesta que se realizó la semana pasada vía redes sociales en un sitio web local donde se preguntaba a la sociedad de San Pedro entre 4 personas que pudieran ocupar una diputación local. El hoy lesionado expresó que su interés en apoyar a Armando Guerrero por la diputación local.

Según Vázquez fue la tarde del pasado sábado que recibió una llamada por parte del diputado: "Édgar Sánchez me dijo que me iba a partir la madre y me preguntó que dónde estaba para matarme de una vez incluso más tarde me dijo que me iban a llorar en mi casa y me reclamaba mucho haber dado un like en esa página".

Pero fue hasta el domingo cuando presuntamente y según la denuncia ya formal el diputado llegó hasta la casa de Aarón Vázquez, quién actualmente no tiene ningún cargo público pues terminó su periodo como dirigente del PAN local desde agosto.

Ya en el lugar, señala Vázquez, el integrante del Congreso del Estado de Coahuila, descendió de una camioneta Dodge Ram blanca donde le acompañaban otros tres sujetos, ingresó al porche de su casa, junto con otro hombre que al parecer le cuidaba las espaldas y se quedó en la puerta. Eran ya las 6:30 de la tarde del domingo.

"Mi esposa me avisó que el diputado había venido a buscarme y al salir me recibió con un golpe con la mano abierta, mi esposa trató de interceder porque yo estoy delicado porque tengo 7 cirugías y mi estado de salud es variable pero al hacer eso él la golpeó en la mano, luego uno de los tipos que venían con él incluso le dió una patada a mi esposa, por eso los hacemos responsables de lo que nos pueda pasar", dijo el afectado.

Por haber intervenido pidiéndoles a los agresores que se fueran de su propiedad la regidora, María de Lourdes Mendoza García, recibió el golpe que la lastimó y que ya fue certificado.

Recientemente el PAN en Coahuila anunció un posicionamiento en contra de estas acciones condenables.

"En Acción Nacional reprobamos abuso de poder... El dirigente estatal del PAN en Coahuila, Jesús De León Tello, se pronunció en contra de las agresiones físicas y verbales que realizó el diputado Edgar Sánchez al ex presidente del Comité Municipal albiazul en San Pedro, Elis Aaron Vázquez y a su esposa, la regidora María De Lourdes Mendoza García", indica el comunicado oficial del partido.