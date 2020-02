Por primera vez, actor con síndrome de Down anuncia un Oscar

Aunque durante su presentación se notaron sumamente nerviosos, el momento fue algo histórico en esta celebración, pues era la primera vez que una persona en su condición presentaba un premio.

Aunque en redes sociales Labeouf fue criticado por mostrar “impaciencia” hacia su compañero, fue la directora de cine, Alma Har’el, quien explicó que el famoso protagonista de Transformers quien pidió que Zack Gottsegen hiciera el anuncio junto a él.

"A Shia se le ofreció presentar un Oscar. Dijo que lo haría si podía compartir ese momento con su amado coprotagonista Zack Gottsagen, a quien todos adoramos. Es estresante allá arriba", develó.

Shia was offered to present an Oscar. He said he would do it if he can share that moment with his beloved co-star Zach Gottsagen who we all adore. It’s stressful up there... pic.twitter.com/F75aT1vURa