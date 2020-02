Muere Robert Conrad, famoso por la serie The Wild Wild West

El actor estadunidense de cine y televisión Robert Conrad, quien alcanzó fama por su participación en la serie de los años 60, The Wild Wild West, cuyo título en México era Espías con espuelas, falleció a los 84 años de edad.

"Vivió una maravillosa larga vida y aunque la familia está triste por su fallecimiento, vivirá por siempre en sus corazones", dijo Jeff Ballard, vocero de la familia Conrad, a la revista People.

Conrad Robert Falk, su nombre real, nació el 1 de marzo de 1935 en Chicago, Estados Unidos. En su adolescencia fue un atleta del baloncesto y futbol americano. Se casó muy joven y a los 19 años ya era padre. Para mantener a su familia se desempeñó en varios oficios.

Sus inicios en la actuación se dieron luego de tomar un curso de arte dramático en la Universidad Northwestern, más tarde se desempeñó como extra en la series de televisión Sea Hunt, y además fue doble de alto riesgo en películas de acción.

En 1965 obtuvo uno de los papeles protagónicos en la serie The Wild Wild West, junto al actor Ross Martin, en una historia que mezclaba el western con la ciencia ficción y el espionaje. Para su personaje, Conrad decidió no usar dobles para las escenas y por ello siempre estuvo expuesto al peligro, incluso se lastimó en varias ocasiones hasta estar a punto de morir.

Durante sus casi 50 años de carrera, Robert Conrad, quien falleció el pasado 8 de febrero, también se desempeñó como cantante y director; trabajó en películas como Thundering Jets, Red Nightmare, La nueva cenicienta, The Bandits, Murph the Surf, Wrong is Right, Garbage Day y Dead Above Ground, entre otras.

Mientras que en televisión se trabajó en producciones como Bat Masterson, Maverik, Highway Patrol, The Man and the Challenge, Intriga en Hawai, Temple Houston, Misión imposible, The Wild Wild West, The D.A.: Murder One, Five Desperate Women, Baa Baa Black Sheep, Centennial, Confessions of a Married Man, Charley Hannah, Jesse Hawkes, High Sierra Search and Rescue y Nash Bridges, por mencionar algunas.