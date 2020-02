Para Céline Dion la música es una fuerza sanadora

La cantante canadiense Céline Dion, quien lanzó a finales de 2019 su más reciente disco Courage, con el que arrancó una gira de presentaciones en Estados Unidos, Canadá, Polonia y Bélgica, dijo que la música puede ser una fuerza muy sanadora, y los temas de su nuevo disco la han ayudado a renovar esa energía, que tiene que aplicar a la vida.

La temática de su nuevo álbum refleja la evolución personal que ha experimentando la intérprete, tras sufrir sensibles pérdidas, como la de su esposo, René Angélil, y su hermano Daniel, ambos en 2016, y la de su madre Theresa, el 17 de enero pasado.

"La música puede ser una fuerza muy sanadora y las canciones de mi nuevo disco me han ayudado a renovar la fuerza que tengo que aplicar a la vida... También han reforzado mi independencia, algo inevitable porque ahora soy yo la cabeza de familia", declaró la cantante a la revista People.

"Me siento bien al día de hoy. No es ningún secreto que he pasado por rachas muy duras, obviamente al perder a mi marido y a mi hermano hace unos años, y a mi madre hace muy poco. La vida nos presenta grandes desafíos y no tenemos más remedio que encontrar vías para seguir adelante", agregó.

La intérprete de éxitos como My heart will go on, That’s the way it is, I’m alive y A new days has come, continuará su gira este martes 11 de febrero en Carolina del Norte, Estados Unidos; después viajará a Montreal, Canadá, los días 18 y 19 de este mes.

Regresará a la Unión Americana los días 22 de febrero en Atlantic City, Baltimore (24), Philadelphia (26), Brooklyn (28 y 29), Uniondale (3 de marzo), Brooklyn (5), Newark (7 y 8), Washington (11), Pittsburg (13), Denver (24), entre otras fechas.