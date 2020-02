2012: Fallece Whitney Houston, aclamada cantante y actriz estadounidense

La cantante y actriz Whitney Houston, nacida en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 9 de agosto de 1963, es recordada a ocho años de su fallecimiento, que se cumplen este martes.

Conocida como "The Voice" ("La Voz") por su excelente calidad interpretativa, convirtió su disco debut Whitney Houston en el primer álbum más vendido por una cantante femenina, con 30 millones de copias.

A partir de entonces, el éxito la acompañó en todas las actividades que decidió emprender, incluida su participación cinematográfica -también debutando- en la película El Guardaespaldas, cuya banda sonora, interpretada por la propia Whitney Houston, fue récord de ventas en 1992.

Aunque sus inicios en el mundo de la moda fueron prometedores, su vocación por la música fue imponiéndose poco a poco. Colaboró en los coros y segundas voces de las grabaciones de importantes artistas de la talla de Lou Rawls y Chaka Khan cuando tenía apenas quince años y, poco después, en las de los Neville Brothers.

Houston, que empezó a cantar en un grupo de gospel a los once años, tiene el récord de ser la mujer con más semanas en el número 1, con sus álbumes Whitney Houston, Whitney, Waiting to Exhale y el soundtrack de The Bodyguard (El Guardaespaldas), durante 50 semanas.

Aunque varios de sus sencillos alcanzaron puestos importantes en las listas de éxitos musicales, I Will Always Love You se convirtió en uno de los más notables.

En julio de 1992 se casó con el también cantante Bobby Brown. Y en noviembre de ese mismo año se editó la banda sonora de la cinta El Guardaespaldas, que Houston protagonizó con el conocido actor Kevin Costner. La banda sonora de la película sigue siendo la más vendida de todos los tiempos.

Otras apariciones que Houston tuvo en el séptimo arte fueron en las películas: Waiting to Exhale y The Preacher's Wife. Fungió como productora de la cinta The Princess Diaries, mientras que en televisión produjo Cinderella.

Según Guinness World Records, Houston fue la artista más galardonada de todos los tiempos. Su lista de reconocimientos incluye dos premios Emmy, seis premios Grammy, 30 premios Billboard Music Awards, 22 American Music Awards, entre otros, con un total de 415 premios en su carrera.

Houston tuvo influencia en la carrera de artistas como Christina Aguilera, Celine Dion, Alicia Keys, Britney Spears, Nelly Furtado, y otros cantantes de música R&B.

A pesar de que en alguna ocasión se vio obligada a entrar en una clínica para rehabilitarse de su adicción al alcohol y a la cocaína, y a menudo corrieron rumores de separación de su matrimonio Brown, la cantante fue una de las intérpretes más admiradas dentro y fuera de Estados Unidos.