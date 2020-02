Contexto lagunero

Suerte te dé Dios, que el saber, poco te importe. La suerte de la fea, la bonita la desea. A quien lucha y suda, la suerte le ayuda. La suerte es loca y a cualquiera le toca. La buena suerte es la hermana gemela del trabajo duro. El campeón hace su propia suerte. Abundan frases sobre la suerte, sin exagerar, podría mencionar más de cien. ¿Alguna vez te has sentido suertudo? A todos nos ocurre, de vez en cuando. Probablemente también te hayas sentido desafortunado en más de una ocasión. Pero ¿qué es la suerte? ¿Es algún tipo de ley natural? ¿Existe realmente?

Robert H. Frank, en su libro “Success and Luck: Good Fortune and the Myth of Meritocracy” -Éxito y suerte: la buena fortuna y el mito de la meritocracia-, analiza las dos visiones: una, en la que se afirma que el éxito es fruto de trabajo y de la entrega apasionada con un poco de ayuda de la suerte, y la otra versión en la que todo depende de la suerte, pero resaltando que, sin una preparación y formación, la suerte, sola, no alcanza para mucho.

Frank reconoce que todos los líderes de negocios exitosos son muy brillantes, apasionados, talentosos y muy trabajadores, pero también sostiene que hay muchos otros igualmente brillantes, dedicados y talentosos, que no son exitosos. Algunas veces, la fecha de nacimiento viene ligada con la suerte, Malcolm Gladwell -periodista, escritor y sociólogo canadiense- dice que la probabilidad de que sean seleccionados para jugar en los equipos deportivos infantiles es mayor para los niños nacidos en enero, la suerte de la fecha de nacimiento es más importante que el talento en estos casos.

En la biblia está escrito que San Pablo dijo: “qué tienes que no te haya sido dado”, esta frase nos ayuda a reconocer humildemente la intervención de un ser superior en los logros y éxitos. Y si no crees en las diosidencias, por lo menos, tienes que reconocer con humildad, el azar, la casualidad de haber nacido donde hay medios para la educación y la formación como líder o empresario.

Y, según Frank, esta humildad hace a la persona más amable y generosa con su patrimonio, el cual puede compartir sin sentir que está regalando algo a quien no se esfuerza lo suficiente. También reconocemos que hay eventos que no tienen una razón solida de por que suceden y en este sentido, se reconocen como “golpes de suerte”.

Además, talento no significa solo inteligencia, se debe agregar experiencia, atención al detalle, persistencia y otros ingredientes para tener la ecuación completa del éxito: a) Estrategia correcta, sin ésta, el destino final no se alcanzará, Una mala estrategia no sirve y las buenas intenciones no alcanzan. b) Táctica adecuada, puede ser que llegues a donde quieres ir, pero a un gran costo o tardándote demasiado. c) Contar con un equipo de primera, ya no existen llaneros solitarios, se necesita un equipo capaz y multidisciplinario que aporte un debate racional sobre las ideas y proyectos. d) Ejecución precisa, siendo adaptables, ajustando en el camino lo que sea necesario.

El principal aprendizaje es la paradoja de negar la importancia de la suerte: los padres que enseñan a sus hijos que la suerte no importa pueden, por esa razón, criar hijos con mayores probabilidades de éxito, basados en el esfuerzo, el estudio, la preparación, el trabajo y la persistencia que aquellos que, esperan que la suerte sola les dé el éxito que desean. El creer en estas bases del éxito hace más sencillo abocarse a las tareas más difíciles, sin esperar ayuda de la suerte.

Como ve, este libro, escrito por Frank con la experiencia y sus investigaciones, trae a la mesa temas para reflexionar y tomar otras perspectivas de los acontecimientos diarios y de nuestras creencias sobre las bases del éxito: el esfuerzo y la suerte.

Las siguientes son frases de famosos acerca de la suerte: “Cada desgracia que encuentres en el camino, llevará en ella la semilla de la buena suerte del mañana”, Og Mandino. “Todos nosotros tenemos mala suerte y buena suerte. El hombre que persiste durante la mala suerte, que sigue adelante, es el que está allí cuando llega la buena suerte y está listo para recibirla”, Robert Collier -autor estadounidense de auto ayuda-. “Algunas personas tienen toda la suerte, y son esas mismas personas las que nunca dependen de ella”, Bob Ingham -empresario australiano-.

[email protected]