Parásitos, el filme que derribó muros

Una noche histórica se vivió este domingo en la entrega 92 de los Premios Oscar, llevados a cabo, como cada año, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California.

Una de las sorpresas de la noche fue la que dio el largometraje de Parásitos, producido, dirigido y escrito por el surcoreano Bong Joon Ho, haciendo historia al ser la primera película en 92 años en ser reconocida como Mejor Película Internacional y Mejor Película.

Además de estos dos galardones, el filme se coronó con Mejor Guion Original y Mejor Director.

Este gran reconocimiento al cine no producido en Hollywood es un parteaguas para dar paso a que más películas foráneas participen en las principales categorías.

"Estoy sin palabras. Nunca nos imaginamos que esto sucedería. Estamos muy felices", afirmó sobre el escenario Sin-ae Kwak, productora de "Parasite".

Una de las grandes favoritas de la noche fue el filme bélico "1917", el cual se había predicho, según críticos internacionales, sería la gran protagonista, pero solamente logró destacar en tres categorías: Mejor Fotografía, Mejores Efectos Especiales y Mejor Mezcla de Sonido.

Joaquin Phoenix, el favorito de la temporada de premios, triunfó como mejor actor por su majestuosa interpretación en "Joker", producida por Todd Phillips; en cuanto a la categoría femenil, Renée Zellweger, después de poco más de dos décadas de ausencia, se coronó como mejor actriz por "Judy".

Además, Laura Dern deslumbró por su papel en "Marriage Story" y se llevó a casa el galardón como Mejor Actriz de Reparto, siendo este, según su discurso, el mejor regalo de cumpleaños. Por su parte, Brad Pitt, por "Once Upon a Time... in Hollywood" destacó en la rama varonil de dicha categoría, agradeciendo principalmente al director Quentin Tarantino y a su compañero Leonardo DiCaprio, quien estuvo nominado a Mejor Actor.

Otra de las películas que fueron más aplaudidas en la noche fue "Ford v Ferrari", cinta que no se esperaba ganar nada y logró alzarse como Mejor Edición y Mejor Edición de Sonido.

Aunque los mexicanos nominados no lograron destacar en sus categorías, México se hizo presente durante la ceremonia, pues el primer actor Fernando Luján fue recordado en el especial de 'In Memoriam', encabezado por Billie Eilish y una emotiva interpretación de Yesterday de los Beatles.