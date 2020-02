Atiende tesorería observaciones de ASE

Mayela Ramírez Sordo, tesorera del Municipio de Torreón, afirmó que será en los próximos días cuando queden "totalmente cubiertas" las observaciones que realizó la Auditoría Superior del Estado (ASE) en contra de la propia ciudad a finales de 2019.

La funcionaria señaló que se trataron esencialmente de cuestionamientos de "forma", por lo que llamó a la ciudadanía a tener tranquilidad en que se han hecho manejos de recursos de "forma responsable".

"Estamos en el proceso de estar solventando, fuimos a Saltillo la semana pasada, donde ya vamos a abrir mesas de trabajo y pues se va a terminar de solventar... todas son solventables, es a lo mejor falta de documentación o alguna cosa que no se aportó, pero que todo está posible a solventar, a aclarar".

¿¿Nada relacionado a malos manejos financieros?

"No, no, no hay ninguno... estamos solamente con observaciones de forma, en ese sentido estamos trabajando".

Ramírez Sordo dijo que están aún en los tiempos correspondientes para terminar de aclarar las observaciones de la ASE. Deberá ser la autoridad estatal la que indique el día límite que se tiene en Torreón para cumplir con lo indicado, por lo que no se corre ningún riesgo de incumplir en el tema de transparencia financiera.

Fue en diciembre pasado cuando se publicó el Informe Anual de Resultados 2018 de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE), mismo en el que se realizaron señalamientos contra el Municipio de Torreón por unos 182 millones de pesos.

De esa cifra se catalogaron otras observaciones como "graves", por montos superiores a los 140 millones de pesos, aunque la propia tesorera de Torreón señaló que también se trataba de situaciones de "forma".

La situación, que además se ventiló previo a la realización del Primer Informe de Resultados del alcalde Jorge Zermeño, generó diversas reacciones de parte de los ediles de las diversas fracciones en el cabildo.

Entre la fracción de Acción Nacional se negaron malos manejos o desorden financiero, fue el primer regidor, Ignacio García, quien además se dijo "extrañado" de los tiempos en los que se revelaron las observaciones.

Por su parte, la fracción del PRI en cabildo catalogó la situación como "un ejemplo del desorden" de las finanzas en el Municipio de Torreón, además pidieron a las autoridades municipales que se dieran las explicaciones correspondientes a la ciudadanía.

Mayela Ramírez indicó que las aclaraciones ante la ASE deberán quedar listas durante este mismo mes de febrero.

Los ediles de la fracción del PRI también informaron que se han iniciado con los trámites necesarios para solicitar una indagatoria especial a la ASE en contra del titular del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), Elías Agüero, quien presuntamente desvió recursos en octubre pasado.

Será en próximos días cuando se tengan avances respecto a la solicitud que se hizo al respecto en el Congreso del Estado, toda vez que ya se solicitó un procedimiento sobre el caso ante la contraloría municipal de Torreón.