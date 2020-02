Danny DeVito da consejos a Mike Patton

El proyecto paralelo de Mike Patton, vocalista de Faith No More, Mr. Bungle, en el marco de sus primeras presentaciones en vivo después de 20 años, tuvo como asistente sorpresa al actor Danny DeVito, quien aprovechó para fotografiarse con los integrantes de la banda y dar algunos consejos sobre arte escénico a Patton.

"Fue genial ver a Danny DeVito anoche. Uno de los mejores tipos que he conocido. Verlo darle consejos de actuación a nuestro vocalista, Mike Patton, fue un placer por sí solo. Un verdadero artista, con una apreciación por muchos estilos de música", comentó en Instagram el baterista Dave Lombardo.

Y es que para sorpresa del público, DeVito demostró ser un fiel seguidor del grupo, pues asistió a uno de sus primeros conciertos en dos décadas, en un recinto de Los Ángeles, además de compartir con ellos en backstage. Por su parte, el otro integrante, conocido guitarrista de la banda Anthrax, Scott Ian, hizo lo propio en sus redes: "qué leyenda absoluta de un hombre. Ver a Danny dándole a Mike una lección de actuación para la introducción de nuestro show y sí, Danny ama a Mr. Bungle".

Fue así que ambos integrantes de Mr. Bungle se encargaron de documentar que DeVitto, instruyó al polifacético cantante Patton, quien también canta en otro proyecto musical, Fantômas y Dead Cross.

Hasta ahora, Mr. Bungle continuará con su gira por Estados Unidos, en la que tocará su demo inicial The Raging Wrath of the Easter Bunny en su totalidad.