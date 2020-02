Urgen a tramitar 70 mil credenciales

Casi 70 mil duranguenses tendrán que tramitar su credencial de elector este año, ya sea porque está próxima a vencer o porque corresponde a los jóvenes que cumplen 18 años y podrán votar en 2021.

La vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) María Elena Cornejo Esparza, informó que se busca avanzar con estos trámites para evitar que, a finales del presente año, se incremente la demanda, generando saturación en los módulos.

Con base en el corte al 17 de enero de 2020 en Durango existe una Lista Nominal de un millón 247 mil 686 personas y un Padrón Electoral de un millón 273 mil 675, lo que representa una cobertura de 97.94 por ciento.

En tal sentido, se tiene capacidad para tramitar 70 mil nuevos plásticos que corresponden a todos aquellos ciudadanos que sacaron su credencial en el 2010 ya que, tras la reforma que se hizo en el año 2008, se determinó que las credenciales de elector tienen una vigencia de 10 años, por lo que tienen que hacer un cambio para tener su credencial vigente para poder votar el próximo 2021.

Asimismo, destacó que todas las personas que ya están acudiendo a hacer un trámite de inscripción, reposición, cambio de domicilio o corrección de datos ya tienen una credencial con datos bidimensionales, lo que representa un cambio respecto a las credenciales que se entregaban en años anteriores.

No obstante, precisó, se dará prioridad a quienes realmente necesitan hacer el cambio y el resto de la población tendrá que hacerlo de manera progresiva, ya que no se cuenta con la capacidad financiera para sustituir la totalidad de las credenciales este año.

"No se trata de que ahorita se desborde la ciudadanía y diga: yo no tengo los datos bidimensionales, porque además no tenemos el presupuesto necesario, ustedes conocen el recorte presupuestal y tenemos un cálculo de los movimientos que vamos a hacer en 2020", manifestó.

Con base en el cálculo que llevó a cabo el INE, se determinó que se haga de manera prioritaria el cambio de las credenciales que vencen este 2020 y las de los jóvenes que cumplirán 18 años y estarán en condiciones de votar por primera vez.

El instituto inició la producción de la nueva credencial para votar, el pasado 19 de diciembre de 2019, la cual se presenta como la más confiable y segura, al integrar elementos tecnológicos que la hacen única en el país.

El nuevo formato incluye códigos bidimensionales QR para una mayor protección de los datos personales y una mejor lectura, además de fotografía fantasma con datos variables.