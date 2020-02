Acusa ciudadano a taxistas de cobrar de más

"La mayoría de los taxistas están acostumbrados a robar a los pasajeros, pues el famoso banderazo lo inventaron y con trampas en el taxímetro cobran de más, ante la indiferencia de las autoridades de autotransporte", declara Esteban Gutiérrez de Santiago, gomezpalatino ya jubilado.

Esteban, de 69 años de edad, dice que en varias ocasiones ha discutido con taxistas por los abusos que pretenden cometer, "pero yo no me dejo y les alego porque no voy a permitir los abusos".

Para empezar, dice, por qué ese famoso banderazo de seis pesos con cincuenta centavos. "¿En base a qué lo cobran?, al subirse uno al taxi ya te cobran eso y luego si te fijas en el taxímetro, va aumentando muy rápido y aunque la distancia sea corta, hay que pagar una cantidad que no corresponde y que siempre es muy alta".

Asegura que hay contubernio entre dirigentes taxistas y empleados de Autotransporte, pues estos no hacen nada para terminar con los abusos y es el propio ciudadano quien se defiende para no dejarse, aunque hay gente que no reclama y es por eso que continúa la corrupción.

Menciona que, por lo general, son los taxistas varones y no todos, los que hacen trampa para cobrar más, pues las mujeres taxistas son más decentes y no abusan, pero son pocas las mujeres en este trabajo.

Las quejas que se presentan en Autotransporte, dice, no sirven de nada, toda vez que no se actúa y ello evidencia que hay contubernio entre funcionarios y taxistas.

Por otro lado, hay algunos taxistas que manejan sin precaución, se detienen en lugares prohibidos y hacen lo que quieren debido a que no son sancionados ni por los agentes de Tránsito, situación que debe ya cambiar, dice tras asegurar que el 80 por ciento de los accidentes automovilísticos son ocasionados por taxistas.