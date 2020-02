Famosos son objetos de memes

Los primeros en surgir fueron los referentes al texto que utilizó la cadena de televisión TNT Latinoamérica mientras entrevistaban a la cantante Billie Eilish y a la actriz Zazie Beetz. Para describir a la joven interprete le pusieron: "estrella de pelo verde cantará hoy en el show", y para describir a Beetz escribieron: "la vecina del Guasón llegó a TNT".

Y como es costumbre el atuendo de las estrellas también fue objeto de burla por parte de los cibernautas que los compararon con objetos o personajes divertidos. El vestido de Gal Gadot fue comparado al de una esponja de baño, mientras que el de Salma Hayek con la ilustración de "La Patria" de los primeros libros de texto gratuito.

Las expresiones de desagrado de varios famosos fueron captadas durante la ceremonia, como la de Billie Eilish, o la de Martin Scorsese y la de Idina Menzel durante la presentación de Eminem. Todos fueron publicados en redes.

Sandra Oh is cleaning up on the red carpet #Oscars pic.twitter.com/6jGCIjJwKe