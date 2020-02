Reclama tardanza en expedición de título universitario

Han pasado aproximadamente tres años y medio de que su hijo egresó de la Escuela Superior de Educación Artística Quetzálcoatl y es tiempo que todavía no le entregan el título profesional.

Benito González Franco comentó que su hijo de nombre Hiram González, egresó en julio del 2017 y al poco tiempo hizo el trámite, pues su intención era estudiar la maestría, pero resulta que a la fecha no le han entregado el documento y al argumento que le dan es que "está en firma en Durango".

Declaró que son varios jóvenes que están en la misma circunstancia, según les han comentado, aunque reconoció que no está confirmado que la tardanza en los títulos es por un "problema entre la directora de la institución y las autoridades educativas".

Detalló que al no tener respuesta en la escuela decidió acudir a la Subsecretaría de Educación en el estado para que le orientaran a fin de agilizar el trámite y lo recibió una persona de nombre Carlos Alberto Fuentes, quien dijo lo ha tratado amablemente, pero la respuesta fue la misma: que le dijeron que el documento estaba en firma.

"A mi hijo le dijeron que el plazo máximo para que le llegara el titulo es año y medio, pero van tres año y medio y es tiempo que todavía no tiene nada. La explicación que le dan es que está en firma en Durango y mi hijo necesita que le entreguen su título porque sin él no puede entrar a la maestría. O sea que me lo están arruinando, porque la oportunidad tal vez no se vuelva a presentar".