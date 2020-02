Red Hot Chili Peppers se reencuentran con John Frusciante

Luego del regreso, en diciembre pasado, del guitarrista John Frusciante a la banda de rock estadunidense Red Hot Chili Peppers, de la que se alejó 10 años, los músicos ofrecieron su primera presentación en vivo, para honrar la memoria del productor Andrew Burkle, fallecido el pasado 6 de enero.

La reunión no sólo trajo consigo de nueva cuenta a Frusciante, también marco el regreso de su otro exguitarrista, Dave Navarro, quien en esta ocasión decidió unirse al homenaje; el video de la presentación fue compartido en redes sociales.

"Hoy celebramos la vida de Andrew Burkle. Era un hijo querido, amigo y hermano de los afortunados que lo rodeaban. Gracias a él, la Tony Hawk Foundation, tuvo eventos históricos de recaudación de fondos en Beverly Hills durante 10 años seguidos, y estoy siempre agradecido por su apoyo en nuestra misión", comentó en Instagram el célebre patinador Tony Hawk, quien organizó el acto.

Al lado de Frusciante, Red Hot Chili Peppers tocó sus éxitos más conocidos, así como covers de Iggy Pop, como el clásico de 1969, I Wanna Be Your Dog. Hicieron también un tributo a la banda Gang Of Four, con Not Great Me, cuyo guitarrista Andy Gill, murió el 1 de enero.