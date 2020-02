'Nico' Castillo agradece por apoyo a doctores y aficionados

El delantero chileno de América, Nicolás Castillo, agradeció a los doctores que lo trataron de la operación a la que fue sometido en la pierna derecha, así como del coágulo que se le detectó y que se le trató de manera oportuna.

“Hoy, después de muchos días en hospital me voy agradecido, bendecido, caminando, con vida y mi pierna intacta. Gracias a todos los doctores que hicieron posible y estuvieron en el momento preciso para yo estar aquí... Hoy tengo un partido aparte, ¡Y no lo voy a perder!”, indicó.

Manifestó que no sabe “lo que depare mi futuro, pero lo más valioso es que tengo una familia, amigos, compañeros, dirigentes, cuerpo técnico que no me dejaron solo nunca”.

“¡Gracias a todos por sus preocupaciones, mensajes de ánimo, oraciones y buenas energías! ¡Les deseo lo mismo que me desean, pero a mil!” escribió en sus redes sociales.

Castillo abandonó este domingo el hospital donde estuvo internado durante 12 días, para comenzar en cuanto se lo indiquen su proceso de rehabilitación.