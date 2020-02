Se está cayendo en un exceso con el VAR: Arturo Brizio

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, fue entrevistado en el programa Marcaje Personal de ADN 40 de Azteca Deportes, en donde puso en claro que hay varias cosas que pulir en el uso del VAR.

Brizio dejó en claro que se tiene que "encontrar el punto medio donde el VAR no parezca que dirige, porque la decisión final es del árbitro. Hemos estado muy exquisitos y no podemos llamar al árbitro sólo por nimiedades", dijo el dirigente.

Agregó: "Se está cayendo en un exceso. El tema fundamental es la presión a la que estamos sometidos, a algunos les gusta trabajar bajo presión, otros no. Hay que encontrarle el modo a esa pequeña línea que existe en intervenir para ayudar al árbitro".

Brizio tocó varios tópicos como lo es la capacidad de los silbantes que están controlando el VAR. "Si los consagrados retirados vienen a tocar la puerta, los recibimos encantados dela vida. Todos los que están en el VAR hicieron el curso, pero no por eso están ahí, sino porque además han mostrado su capacidad".

Dejó en claro que no hay muchos árbitros, "tenemos una baraja de 25 en la Liga MX, y por eso algunos repiten. Lo ideal sería que un árbitro dirija y otro fuera al VAR, pero no nos alcanzan y al final, tienen que entrarle todo".

No tiene amigos o consentidos en la Comisión, como se ha señalado a Arturo Ángeles, que es el encargado de dirigir el VAR: "Arturo estuvo muy cerca de la gente del VAR en Estados Unidos y tiene toda la experiencia del mundo y una gran relación con FIFA. Cuando llego a la FMF no tengo equipo de colaboradores y le hablo a Ángeles para que venga a echarme la mano en el tema del VAR".

Las charlas entre árbitros centrales y VAR, quedarán selladas por ahora: "Es un problema de la International Board, no permite (que las charlas se hagan públicas).

Los equipos no nos han pedido escuchar las conversaciones. Ya se mandó una carta a la IB y nos han dicho que no es posible. ¿Si me gustaría que se abrieran las conversaciones?, claro que sí".

Acepta que ha tenido errores, como lo fue cambiar de árbitro en esta última jornada, donde movió a Adonai Escobedo de pitar el Atlas-Morelia, por Fernando Guerrero.

"Esa es responsabilidad mía totalmente. El miércoles por la noche me percato que Adonai Escobedo repetía con Atlas. Me comunico con Yon de Luisa (presidente de la FMF), y le digo no lo considero sano y con el respaldo de Yon decidimos hacer el cambio. El tema es cuidar a los árbitros de alguna acción que lo pueda dejar marcado. No hubo ninguna petición de ningún club".

Aseguró que los dueños "han sido respetuosos y no han pedido los cambios y no permitiría ese tipo de cosas".

Aunque aceptó: "José Luis Santander no le pita a Chivas en un buen rato, y esa decisión la tomé yo. No era sano, pero en algún momento le debe de tocar, igual con César Ramos con el América. No hay ni habrá ningún tipo de veto". Y aceptó que Ramos fue sancionado: "pero no por el penalti (que no marcó en la final América-Monterrey), si no por no cumplir con el protocolo del VAR. Él reconoce que fue una jugada gris, y no quiso ir a revisar".

Sobre el caso del despedido de Jorge Gasso y Mauricio Morales, aclaró: "Gasso sale por un tema administrativo de la Comisión de arbitraje, nada que ver con la ausencia de Mauricio Morales en la junta previa".

Y explicó: "Morales va a Zacatecas y se queda con su hermana en Guadalajara. No llega a la charla de planeación. No hubo tema de mujeres y alcohol en el hotel.

Entrevistamos a cuerpo arbitral, comisario y nadie vio nada. Llegó a las nueve de la mañana y por eso lo quito en el juego y lo sanciono; está en tres y dos… No trabajó en Liguilla. Peor trabaja muy bien en cancha.