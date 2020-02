Estos son los ganadores de la 92 edición de los Oscar

Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Laura Dern, Bong Joon-Ho, entre otros muchos actores, actrices y directores ya están listos para saber quiénes son los que hoy cargarán la estatuilla dorada de los Oscar 2020.

La ceremonia a lo mejor del cine mundial dio inicio con número musical, para después dar paso a la entrega y quienes iniciaron fue Steve Martin y Chris Rock quienes con su típico humor hicieron reír a las estrellas reunidas en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California.

Y fue la actriz Regina King quien dio un repaso a lo que se está por premiar y anunció al ganador a Mejor Actor de Reparto quien fue Brad Pitt.

"Me dijeron que solo tenía 45 segundos acá arriba, que es más que lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana", comentó haciendo referencia al juicio político contra el presidente Donald Trump. "Creo que tal vez Quentin haga una película en la que al final los adultos hagan lo correcto", agregó.

El actor también hizo referencia a Leonardo DiCaprio y al director de la cinta "Había una vez... En Hollywood".

"Quentin, eres original, eres único en tu tipo, la industria del cine debe estar tan encantado como yo lo estoy contigo. Leo, te llevaré por un cóctel cualquier día, amigo. La vista es fantástica. Creo que es tiempo de darle un poco de amor a nuestros coordinadores de stunts y a los equipos de stunts".

Al final les dedicó su galardón dorado a sus hijos.

Este año la Mejor Película Animada fue para "Toy Story 4" y con ello la tendencia a no dejar que las cintas animadas independientes se lleven la estatuilla dorada se reafirmó. Y el Mejor Cortometraje Animado fue para "Hair Love".

Después de esto llegó el momento musical donde la mexicana, Carmen Sarahí, compartió escenario con varias cantantes que cada una en su idioma interpretaron "Into the unknown", música de la película "Frozen 2".

Tras el musical, la ganadora del Oscar, Diane Keaton y Keanu Reeves, quienes estuvieron encargados de premiar al Mejor Guión Original y el ganador del Oscar 2020 fue para "Parásitos" y este premio es el primero para Corea del Sur. Quienes recibieron el galardón fueron Bong Joon Ho y Han Hin Won.

Natalie Portman fue la encargada en entregar el premio al Mejor Guión Adaptado y quien ahora podrá presumir en su estante o librero de casa es Taika Waititi por el filme "Jojo Rabbit". La otra de categorías que le siguió fue Mejor Cortometraje y quien venció fue "The neighbors window".

El Oscar de Mejor Diseño de Arte fue para "Había una vez... En Hollywood", que ya lleva dos. Para el Mejor Diseño de Vestuario fue para "Little women" y con esto dejó fuera a la mexicana Mayes C. Rubeo por su especial gusto en la película "JoJo Rabitt".

El Mejor Documental fue entregado por Mark Ruffalo y fue para "American factory", el cual toca las diferencias entre los trabajadores estadounidenses con los chinos. Fue el mismo actor que encarnó a Hulk en "Avengers" que entregó el Mejor Corto documental a "Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl)".

Uno de los momentos más esperados llegó, y fue Laura Dern quien confirmó su reinado en esta época de premiaciones como la Mejor Actriz de Reparto por "Historias de un matrimonio" venciendo así a histrionas de la talla de Kathy Bates, Scarlett Johansson, Florence Pugh y Margot Robbie.

Lin-Manuel Miranda entró al escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles para exponer la importancia de la música dentro de los filmes la cual hace memorables las cintas y con ello entró Eminen, vestido de negro y luciendo en el rostro con barbas al cantar el tema de la película "8 Mile".

La Mejor Edición de Sonido fue presentado por Salma Hayek y Oscar Isaac y el ganador fue "Ford V. Ferrari". Fueron los mismos actores latinos que entregaron el premio a la Mejor Mezcla de Sonido que se lo llevó "1917" y con esto su primer galardón de la noche para dicha cinta dirigida por Sam Mendes.

Rodrigo Prieto nominado a Mejor Director de Fotografía por tercera ocasión se quedó con las ganas de llevarse el Oscar a su casa, ya que fue vencido por Roger Deakins, quien sumó el segundo galardón para la cinta "1917". Para la Mejor edición, la cinta "Ford v Ferrari" ganó a cintas como "The irishman", "Jojo Rabbit", "Joker" y "Parasite".

El presidente de la Academia, habló del nuevo museo que hace escasos unos días El Universal informó y le dio la palabra a Tom Hanks quien presumió el lugar donde los filmes se harán inmortales y que se podrá visitar hasta el mes de diciembre del 2020 en Los Ángeles, California.

James Corden y Rebel Wilson del elenco de la cinta "Cats", quienes se burlaron al presentar "Mejores efectos especiales" y la cinta ganadora fue "1917", la cual en este momento ya se alza con tres premios de la Academia. El Mejor maquillaje y peinado fue para la cinta "Bombshell".

Penélope Cruz fue la encargada de entregar la estatuilla dorada a la Mejor Película Extranjera y aunque sus deseos eran para Pedro Almodóvar con "Dolor y Gloria" fue "Parásitos" la que venció y sumó su segundo premio.

Tras esta nominación, la leyenda del pop, Elton Johnn subió al escenario para darle energía a los actores, actrices, directores, productores e invitados a la 92 entrega de los Oscar.

El director Taika Watiti anunció los premios especiales y luego dio paso a Gal Gadot, Sigourney Weaver y Brie Larson quienes las tres superheroínas en el cine, quienes presentaron a la primera directora musical de orquesta en los Oscar, quien hizo un homenaje a la música de los filmes que están nominados esta noche a Mejor Banda Sonora que ganó el "Joker", el primero de 11 nominaciones. Pero el filme que se ganó Mejor canción de la noche fue para "(I'm gonna) love me again" de Elton John y Bernie Taurin para el filme "Rocketman".

"Esto es tan conmovedor, gracias a la academia por darme esta bienvenida tan cálida, no sé qué decir. Mis compañeros nominados, maestros de las artes, ha sido un honor conocerlos, es muy especial. Un compositor hace un diálogo con el director, yo lo hice con Todd Phillips. A las niñas, las mujeres, las madres, las hijas, que escuchan la música dentro de ellas, por favor, hablen, alcen la voz, necesitamos escucharlas", aseguró Hildur Guonadóttir, quien fue la encargada de la banda sonora del "Joker".

El Mejor director fue para Bong Joon-ho, quien confirma la calidad de "Parásitos", cinta que llevaba tres Oscar en toda la noche y que ha sido una revelación en todo el mundo. El director coreano reconoció la calidad de Martin Scorsese y Quentin Tarantino.

Después de ganar película internacional pensé que esto era todo para mí y me empecé a relajar. Cuando era joven, estudiaba cine, me dijeron algo que me llegó al alma, que lo más personal es lo más creativo.

"Quiero darle las gracias al gran Martin Scorsese. Cuando estaba en la escuela estudié a Martin Scorsese y todas sus películas, estar nominado con él es un gran honor, nunca pensé que ganaría".

Cuando la gente en los EU no estaba familiarizada con mi película Tarantino la puso en su lista, muchísimas gracias. Todd y Sam y todos los directores que admiro y si la Academia me diera permiso me encantaría traer una sierra y cortar la estatuilla y dividirla y compartirla con todos ustedes", finalizó.

Tras esto, Steven Spielberg fue el encargado de anunciar el momento del recuerdo "In memoria" en donde Billie Eilish interpretó "Yesterday" de The Beatles y durante las imágenes Fernando Luján (actor mexicano), Kobe Bryant y por supuesto Kirk Douglas lucieron ante todo el mundo y fueron aplaudidos por los presentes.

Con esto lo más fuerte de la noche y por supuesto el tramo final de la 92 entrega del Oscar dio inicio y Olivia Colman entregó el premio al Mejor Actor, Joaquín Phoenix quien estrujó con su interpretación del "Joker".

"No siento estar encima o por arriba de ninguno de mis compañeros nominados ni nadie en este cuarto. La vida me ha dado la oportunidad de tener las oportunidades más extraordinarias... Quisiera hacer notar lo que estamos enfrentando como comunidad, es preocupante, pensamos que son muchas las causas, pero para mí creo y pienso que si estamos viendo tanto la equidad del género como el racismo o el derecho de las minorías necesitamos hacer justicia para estos porque todos somos una nación, una especie, un género y nadie tiene el derecho de utilizar su fuerza, su poder para oprimir a los otros", comentó el puertorriqueño con respecto a los derechos de los animales.

"Creo que nos hemos desconectado mucho del medio ambiente, somos muchos culpables de lo que estamos pasando, creemos que somos el centro del universo y hemos golpeado al medio ambiente, nos estamos acabando los recursos naturales, pensamos que una vaca nos pertenece, cuando da a luz nos quedamos con su bebé y ponemos la leche en nuestro café, nuestro cereal y no estamos conscientes que el cambio personal puede hacernos mejores seres humanos porque somos creativos, tenemos capacidad de generar y utilizar el amor y compasión y principios, pero si los usamos debemos crear mecanismos de cambio para que mejoremos el medio ambiente ahora".

"Cuando yo tenía 17 mi hermano escribió una composición marcada por el amor y la compasión, gracias", dijo.

Los pronósticos no se equivocaron luego de la tendencia en esta época de premiaciones y fue Renée Zellweger la que se alzó como la Mejor Actriz del Oscar 2020.

Y por último la cereza en el pastel y la Mejor Película del año se la llevó "Parásitos" que hizo historia por ser la primera cinta extranjera de idioma no inglés que se lleva este galardón.

Todo el elenco de la cinta subió a recibir dicho premio y tras los agradecimientos el staff tuvo la mala idea de apagar la luz a lo que los presentes en el Teatro Dolby, pidieron que las volvieran a prender para seguir escuchando a sus compañeros coreanos.

Aquí te dejamos la lista completa de los nominados:

CORTO ANIMADO

"Dcera (daughter)"

"Hair love" (Ganador)

"Kitbull"

"Memorable"

"Sister"

MEJOR CORTOMETRAJE

"Brotherhood"

"Nefta football club"

"The neighbors window" (Ganador)

"Saria"

"A sister"

ACTOR DE REPARTO

Tom Hanks, "A beautiful day in the neighborhood"

Anthony Hopkins, "The two popes"

Al Pacino, "The irishman"

Joe Pesci, "The irishman"

Brad Pitt, "Once upon a time… in Hollywood" (Ganador)

DOCUMENTAL

"American factory" (Ganador)

"The cave"

"The edge of democracy"

"For Sama"

"Honeyland"

DOCUMENTAL CORTO

"In The absense"

"Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl) (Ganador)

"Life overtakes me"

"St. Louis Superman"

"Walk run cha-cha"

PELÍCULA EXTRANJERA

"Corpus christi

"Honeyland"

"Les misérables"

"Pan and glory"

"Parasite" (Ganadora)

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

"The irishman"

"Jojo Rabbit"

"1917"

"Once upon a time… in Hollywood" (Ganadora)

"Parasite"

EDICIÓN

"Ford v Ferrari" (Ganadora)

"The irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Parasite"

MEJOR FOTOGRAFÍA

Rodrigo Prieto, "The irishman"

Lawrence Sher, "Joker"

Jarin laschke, "The lighthouse"

Roger Deakins, "1917" (Ganador)

Robert Richardson, "Once upon a time… in Hollywood"

EFECTOS VISUALES

"Avengers: endgame"

"The irishman"

"The lion king"

"1917" (Ganador)

"Star wars: the rise of skywalker"

MAQUILLAJE Y PEINADO

"Bombshell" (Ganador)

"Joker"

"Judy"

"Maleficent: mistress of evil"

"1917"

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

"How to train your dragon: the hidden world"

"I lost my body"

"Klaus"

"Missing link"

"Toy Story 4" (Ganadora)

MEJOR CANCIÓN

"I can’t let you throw yourself away", Randy Newman para "Toy Story 4"

"(I'm gonna) love me again", Elton John y Bernie Taurin para Rocketman" (Ganador)

"I'm standing with you", Diane Warren para "Breakthrough"

"Into the unknown", Kristen Andersn-Lopez y Robert Lopez para "Frozen"

"Stand up", Joshua Brian Camptell y Cynthia Erivo para "Harriet"

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Steven Zaillian "The irishman"

Taika Waititi, "Jojo Rabbit" (Ganador)

Todd Phillips y Scott Silver, "Joker"

Greta Gerwig, "Little women"

Anthony McCarten, "The two popes"

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Rian Johnson, "Knives out"

Noah Baumbach, "Marriage story"

Sam Mendes y Krysty Wilson, "1917"

Quentin Tarantino, "Once upon a time… in Hollywood"

Bong Joon Ho, Han Hin Won, "Parasite" (Ganador)

MEJOR ACTOR

Antonio Banderas, "Pain and glory"

Joaquín Phoenix, "Joker" (Ganador)

Leonardo DiCarpio, "Once upon a time… in Hollywood"

Adam Driver, "Marriage story"

Jonathan Pryce, "The two popes"

MEJOR ACTRIZ

Cynthia Erivo, "Harriet"

Scarlett Johansson, "Marriage story"

Saoirse Ronan, "Little women"

Charlize Theron, "Bombshell"

"Renée Zellweger, "Judy" (Ganadora)

MEJOR DIRECTOR

Martin Scorsese, "The irishman"

Todd Phillips, "Joker"

Sam Mendes, "1917"

Quentin Tarantino, "Once upon a time… in Hollywood"

Bong Joon Ho, "Parasite" (Ganador)

MEJOR PELICULA

"Ford v Ferrari"

"The irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Little women"

"Marriage story"

"1917"

"Once upon a time… in Hollywood"

"Parasite" (Ganador)

BANDA SONORA

"Joker" (Ganador)

"Little women"

"Marriage story"

"1917"

"Star wars"

EDICIÓN DE SONIDO

"Ford v Ferrari" (Ganador)

"Joker"

"1917"

"Once upon a time... in Hollywood"

"Star wars IX"

MEZCLA DE SONIDO

"Ad Astra"

"Ford v Ferrari"

"Joker"

"1917" (Ganador)

"Once upon a time... in Hollywood"

DISEÑO DE VESTUARIO

"The irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Little women" (Ganador)

"Once upon a time... in Hollywood"

ACTRIZ DE REPARTO

Kathy Bates, "Richard Jewell"

Laura Dern, "Marriage story" (Ganadora)

Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"

Florence Pugh, "Little women"

Margot Robbie, "Bumbshell"