Joaquin Phoenix reafirma su reinado y gana Oscar al Mejor Actor

Joaquin Phoenix tiene al mundo a sus pies y desde el inicio de la temporada de premios, el histrión se llevó el Oscar a Mejor Actor debido a su caracterización como el "Joker", el villano de Batman.

El nacido en Puerto Rico dejó a tras a actores de la talla como Antonio Banderas ("Pain and glory"), Leonardo DiCarpio ("Once upon a time… in Hollywood"), Adam Driver ("Marriage story") y Jonathan Pryce ("The two popes").

Phoenix poco a poco se ha hecho de un nombre en la meca del cine mundial con Hollywood en donde ha brillado en cintas como "Gladiador", "The Master", "Nunca estarás a salvo", entre otras más.

Ha sido nominado a tres Oscar por "Gladiador" y "The Master" ya ganó un Globo de Oro a mejor comedia musical con "Walk the Line" y ahora podrá presumir su estatuilla dorada en la pared de su hogar, donde seguro tiene los otros premios que ha conseguido por dicha cinta dirigida por Todd Phillips.