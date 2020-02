Había una vez... y Parásitos lideran en el horizonte de los Oscar

Con dos premios "Once Upon a Time... in Hollywood", de Quentin Tarantino, lidera por el momento la 92 edición de los Oscar al recibir Brad Pitt el galardón a mejor actor secundario y ganar en mejor diseño de producción.

Mientras, una de las grandes favoritas de la noche "Parasite", del surcoreano Bong Joon-Ho, ya suma un Oscar al mejor guión original, que ha recogido el director de esta cinta, y aún aspira a otros tres importantes ya que es candidata a mejor dirección, película y largometraje internacional. "Nunca representas a un país cuando escribes, pero este premio se lo dedico a Corea del Sur", dijo Joon-Ho al recoger su estatuilla. "Toy Story 4" se proclamó como la mejor cinta de animación, anulando las esperanzas puestas en el candidato español Sergio Pablos, que con su navideña "Klaus" ha arrasado en otras entregas de premios como los Annie y los BAFTA. También "Little Women" dejó sin Oscar a la mexicana Mayes C. Rubeo, quien aspiraba al premio a mejor diseño de vestuario por "Jojo Rabbit", que finalmente ha sido para la cinta de Greta Gerwig. Por su parte, el primero en recoger el galardón fue Brad Pitt, que al proclamarse mejor actor de reparto consiguió la primera estatuilla en las categorías interpretativas de los premios de la Academia de Hollywood. "Esto es increíble, realmente increíble", aseguró Pitt, quien fue recibido con un gran aplauso por parte del público. Pitt dedicó su premio a "Quentin Jerome Tarantino", de quien dijo que es "original y único en su especie". También se acordó con cariño de su compañero en "Once Upon a Time... in Hollywood" Leonardo DiCaprio y del resto de reparto. Laura Dern se llevó la estatuilla a la mejor actriz de reparto por su papel de abogada matrimonial en "Marriage Story", cinta que logra así su primer Oscar de la noche. Dern agradeció el premio a sus padres sobre el escenario, con una gran ovación para la actriz, que ganó su primer Oscar tras tres nominaciones.