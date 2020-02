Into the Unknown reunió a las 'Elsas' del mundo en los Oscar

Apenas sonaron los primeros acordes del tema Into the Unknown, la cantante noruega de nombre Aurora, apareció sobre el escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles, toda vez que enfundada en un vestido blanco, la actriz y cantante Idina Menzel comenzó a interpretar el tema que formó parte la banda sonora de Frozen 2.

.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world's Elsas just took to the stage for a performance of "Into the Unknown." #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS