Buscando el bienestar real

El tiempo corre y no espera a nadie, lo que antes era una verdad absoluta ahora puede estar en duda, y el ámbito de la medicina no es la excepción. Años atrás la dieta de la zona era la reina de los métodos para perder peso, seguramente tu madre la utilizó y erróneamente seguimos pensando que esas tendencias pueden permanecer.

Para el 2019, palabras como Keto son las que reinaron en redes, pero en este mundo cambiante, ¿qué es lo que realmente ha demostrado tener un efecto positivo en tu salud?

1. Debes beber 2.5 litros de agua diarios

CIERTO/FALSO

Es una regla replicada por especialistas de la salud, incluso te dicen que si es muy difícil para ti contar por litros, puedes hacerlo con vasos; ocho específicamente. Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dice que la ingesta puede variar dependiendo de la edad y otras condiciones de salud. Para la doctora Cara Pensabene, del centro médico EHE Health, el agua se obtiene de distintas fuentes, así que en lugar de enfocarnos en un número, ella recomienda analizar los síntomas de deshidratación.

2. Ayuno intermitente

CIERTO

Un estudio publicado por la Universidad de Florida hace cinco años, daría una nueva perspectiva del ayuno. El mismo aseguraba que un sistema de alimentación basado en comida abundante, seguida de episodios de hambre, podría aumentar el gen que promueve la longevidad. Entre sus beneficios se le adjudica la disminución de la presión arterial, la mejora del metabolismo y la reducción de la inflamación.

3. Meditación para tu salud

CIERTO

No es una práctica que haya surgido recientemente, pero el Wellness lo puso en radar. En el afán de encontrar un equilibrio mental, físico y emocional, la meditación ha encontrado cada vez más adeptos. De acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la meditación es una tendencia de salud que va a la alza. Para el 2016, la revista Biological Phychiatry demostró con rigor científico que la meditación era capaz de cambiar la mentalidad y en el proceso mejorar la salud de quien la practica.

4. Suplemento de Omega 3

FALSO

Es bien conocida la recomendación de ingerir pescado, debido a los ácidos grasos de Omega 3 que contiene. Para quienes no lo ingieren, los suplementos en cápsulas han sido la solución. No obstante, un estudio publicado por el New England Journal of Medicine encontró que los suplementos no marcaban diferencia alguna en casos de ataques al corazón, infartos o enfermedades de este órgano. Especialistas explican que la opción está en enfocarse en ingerirlos directamente de los alimentos.

5. Agua de limón para tu metabolismo

FALSO

El “quema grasa” por excelencia, especialmente si se toma en ayunas. Eso es lo que nos vienen diciendo desde generaciones atrás. Al respecto la nutricionista argentina Silvina Tasat, miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición, dice que el limón es una fruta rica en vitamina C, agua y fibras, pero que no tiene un beneficio más allá.

6. Detox con jugos

FALSO

Las dietas detox han sido intermitentes por años, esto porque han ganado adeptos y hay quienes siguen estando en desacuerdo. El riñón es el único órgano en el cuerpo responsable de eliminar toxinas, las cuales se producen a partir de los químicos a los que estamos expuestos a diario. Por lo tanto, no hay prueba científica que avale aun que los jugos pueden ayudar a eliminar toxinas.

7. Dieta Keto

FALSO

De acuerdo a la Clínica Mayo, la dieta cetogénica consiste en una alimentación rica en grasas y pocos carbohidratos. Tomó mayor popularidad cuando celebridades como Jennifer López la llevaron en modo de reto para probar sus efectos. La reconocida institución médica considera que puede ser recomendable para personas con epilepsia no controlada, pero para el resto de la población, significa un riesgo para la salud cardiovascular.