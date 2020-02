'El tiempo ha sido la clave del éxito', dice Eduardo Tricio

El presidente del Consejo Administración de Grupo Lala, Eduardo Tricio Haro, dialogó en exclusiva con El Siglo de Torreón previo a los 100 años de esta casa editora.

Sí. Cuánta agua ha pasado aún por nuestro río, que no necesariamente pasa agua cada año pero ya ha pasado varias veces.

Prácticamente lo estoy cumpliendo porque creo que fue en abril del 2000 cuando me confiaron esta responsabilidad tan importante, tan apasionante, tan divertida, tan bonita. Estoy muy contento de estar cumpliendo estos primeros 20 años.

Era un momento donde todo mundo estaba realmente emocionado e ilusionado con el futuro de México...Se abría a la vida democrática plena después de 70 años de haber estado con un partido único. La verdad es que estábamos todos muy emocionados y muy ilusionados...para mí fue un doble motivo de estar emocionado en ese momento. Era muy joven, yo tenía treinta y tantos años. Ahora sí que ha pasado mucho agua debajo del puente.

Pues mira, más que tiburones, eran y son maestros, gente con cualidades excepcionales. Siempre he dicho que mi universidad más importante fue el paso por el Consejo de Lala. ¿Qué pensaba yo aquel día? Déjame decirte que decían en broma que había una regla no escrita en el consejo que decía que los consejeros nuevos mejor no hablaran durante dos o tres años, que aprendieran. Y pensé: yo me voy a mantener aquí calladito estos primeros dos años. Creo que no pasé ni 20 minutos en quedarme callado porque la verdad es que fue un grupo que te nutría, que te motivaba a participar, a hablar. Para mí fue un día fantástico, un hito en mi historia y me sentí muy orgulloso de estar ahí. Lala es una empresa propiedad de muchos productores de leche, hoy no sólo de los productores de leche. Somos una empresa pública, existen también accionistas, una buena cantidad de accionistas que no son productores y fue realmente una de las mejores oportunidades de mi vida.

Aeroméxico, como tú sabes, se privatiza y participan varias empresas. Después de una fase muy dramática en la historia de la aviación nacional se separan Aeroméxico y Mexicana (de Aviación) que estaban debajo de una corporación que se llamaba Cintra. En el caso de Aeroméxico la subasta la gana Banamex. Banamex no podía ser accionista mayoritario porque ya era un banco con mayoría de capital extranjero y las empresas de aviación en México, por ley, tienen que estar en manos de mexicanos. Entonces, Banamex nos invita a un grupo de empresarios a participar, amigos del banco, socios, entonces participamos, creo que éramos 12 o 14 empresarios que nos quedamos con el 51 por ciento de las acciones. Banamex se queda con el resto, menos cinco por ciento que se les da a los pilotos y así empieza.

Se gana la subasta, se coloca la empresa en bolsa y después de colocarse en bolsa un tiempo después me buscan los directivos de Banamex y dicen: "oye, pues nuestro proceso de inversión en esta empresa ya terminó, tenemos que vender nuestra participación y queremos saber si te interesa encabezar un grupo que compre nuestra participación. Yo les dije: miren, la verdad es que me encantan ustedes, me encanta el grupo de accionistas pero si le voy a dedicar una parte de mi tiempo importante, pues me interesa comprar, yo se los compro. ¿Para qué lo vamos a complicar tanto? Después de varias gestiones les compro la mitad de su participación aproximadamente y en ese momento también le llamo a Delta, quien ya tenía el cuatro por ciento de las acciones de Aeroméxico. Para mí era importantísimo que siguieran siendo parte de nuestro proyecto. Delta es el operador de aerolíneas más importante del mundo, el más eficiente. Compro yo una parte y Delta compra otro pedacito. Luego, unos meses después, uno o dos años después, me dicen los de Banamex: oye, pues ya queremos salirnos completamente. Les vuelvo a comprar, Delta me acompaña en el proceso y vamos a decir que así se da.

Aeroméxico tiene un equipo talentoso, Andrés Conesa, el director general, es un hombre que entiende muy bien la industria, es una gente de primera con mucho talento. Se queda él dirigiendo la empresa, yo me quedo como presidente del Consejo. Un tiempo después, entendiendo que mi prioridad principal se llama Lala, le pido a Javier Arrigunaga que tome la presidencia del Consejo. Yo quedo como presidente de la Comisión Ejecutiva y así sigo. En ese proceso también invitamos a Delta a que tome una participación mayor, que hace sentido para consolidar operaciones, para ser más eficientes en todo lo que es el mercado entre México y Estados Unidos. Somos líderes en ese mercado junto con Delta, hoy tenemos una asociación estratégica donde todas las operaciones que se hacen, ya sea con aviones de Delta o con aviones de Aeroméxico entre México y los Estados Unidos, es un negocio al 50 por ciento de cada empresa, es decir, si tú vuelas mañana de México a Atlanta en Delta, es como si estuvieras volando en Aeroméxico. Si vuelas de Nueva York a México en Aeroméxico es como si estuvieras volando en Delta. Es algo que ha funcionado superbién, estamos muy contentos, creo que eso le va a permitir a Aeroméxico convertirse, como ya lo es, pero siento que todavía más: en una línea de primer mundo.

Bueno, LALA CIEN es un productazo. Lala 100, el anuncio dice "Quizá es la mejor leche del mundo". Yo sí les puedo decir que es la mejor leche del mundo, lo que pasa es que por regulación luego hay que tener cuidado en exactamente qué se pone y qué comunicas. Esta es una innovación que no existe prácticamente en ningún lugar del mundo, son leches todas sin lactosa, etcétera. Es un producto del que nos sentimos muy contentos, que además está creciendo bastante y que creo que tiene un gran potencial.

Mira, al ser nosotros una compañía de tantos socios, de tantos productores, la verdad es que sentíamos que teníamos que dar ese paso de institucionalizar completamente la empresa. Era un hito en la historia de la compañía. Veías en ese momento lo logrado, culminabas una etapa de Lala donde se habían venido haciendo las cosas bien durante mucho tiempo con retos, con obstáculos, como le pasa a cualquier empresario pequeño, mediano o grande. La verdad es que se habían venido dando relativamente bien las cosas y creíamos en ese momento que era lo correcto para institucionalizar la empresa, para darle más liquidez a los accionistas que en un momento dado decidieran salir. La vida de las familias y de las personas cambia en el tiempo. Hoy tú puedes pensar una cosa pero en cinco, en 10 o en 20 años dices " a mí ya me conviene vender por mis necesidades, a una viuda, a una persona que ya no esté interesada en esa industria o en ese negocio, a una familia que por cualquier razón decida separarse. Entonces dijimos, esta es una forma que le da muchas ventajas a los accionistas actuales pero también nos abre a las oportunidades del mundo exterior, nos trae capital que nos permite crecer, que nos permite seguir nuestros planes de trabajo hacia delante, poder ir a otros países, incrementar nuestra presencia de distribución geográfica en México, entonces se presenta un buen momento en octubre de 2013, y creo que fue una colocación muy exitosa, estuvo 11 veces sobresuscrita, fue en su momento la colocación más grande que se hubiera hecho en empresas de consumo en América Latina y la verdad es que nos sentimos muy contentos y muy orgullosos del trabajo de este grupo de productores y de este grupo de gente, de talento en la compañía que sabe que se ha venido construyendo en el tiempo.

Mira, la clave está en el talento, la clave es la gente. Tú tienes que rodearte de la mejor gente posible, tú tienes que traer personas que sean más capaces que tú. En un negocio donde dirige una sola persona, ese sí tiene que chambearle y echarle todos los kilos y creer e invertir y trabajar, pero en el momento en la que tienes la capacidad de ir pudiendo acercar gente a tu negocio, hay que traer a los mejores.

En nuestro caso, el tiempo ha sido sin duda la clave del éxito. La calidad de los productos, la eficiencia en las operaciones, la innovación y el marketing que como decía Peter Drucker: son los únicos dos elementos en los que uno tiene que enfocarse en un negocio, marketing and innovation. Pero si lo simplificáramos o lo redujéramos a una sola cosa, yo te diría: gente.

Aunque parezca que estoy repitiendo lo que tú dices, tienen que hacer lo que los emocione, lo que los apasione. Lo que Lala, Aeroméxico, lo que Eduardo Tricio o lo que alguna empresa específica necesite, lógicamente se va a ubicar en el área de las operaciones de la empresa, en Ventas o en Mercadotecnia o en la parte de tecnología que está creciendo rápidamente o en Fusiones y Adquisiciones, en Administración, Finanzas, etcétera, Recursos Humanos. Más que decirle a un joven, a mis hijos, por ejemplo, oye pues tienes que estudiar tal o cual cosa porque en los ranchos o en la empresa te vas a poder encargar de tal o cual cosa. Yo siempre les he dicho que hagan lo que les apasione, lo que guste y donde ellos crean que realmente van a poner su sello y van a ser el mejor o los mejores. Siempre les digo que ellos tienen que hacerse indispensables en cualquier función. En el momento en que eres indispensable, en ese momento estás creando valor y en ese momento estás consolidando y asegurando y sustentando tu posición en la empresa.

Mira, no cabe duda de que como sociedad no hemos hecho bien la tarea. El Cervantes es un colegio que yo admiro muchísimo y creo que hay que decirlo, el Cervantes es una institución en La Laguna, un colegio con un nivel académico altísimo, con unos propietarios comprometidísimos con su sistema, con su modelo de estudios, con su colegio.

Déjame irme por mi lado optimista y por mi lado positivo. Yo creo que en La Laguna hemos hecho algo padrísimo. En La Laguna, del 2000 al 2007, 2008, el índice o el número de homicidios a nivel región a nivel anual, creo que eran entre 80 o 90 aproximadamente. De ahí viene un período del que no queremos recordarnos, del 2008 al 2011 donde nos vamos de 80 a 1,040, once o doce veces más, un desorden, un caos. Los laguneros que tanto amamos a nuestra tierra simple y sencillamente no lo podíamos creer porque habíamos vivido toda la vida. Yo estudié primaria y secundaria en el Francés de La Laguna y vivía en la colonia Nueva Los Ángeles en Torreón. En las tardes nos íbamos al raid al colegio. Mis hijos no se lo creen, por supuesto. Veníamos de un entorno seguro, en el que así nos habíamos sentido siempre y llega este desastre. En el 2011 yo creo que todos nos pusimos las pilas y lo que dijimos fue: basta, esto no puede seguir así y una región que tiene una problemática, muchas, pero tenemos una región que está unida pero que está separada por una línea virtual que alguien decidió en algún momento y que nos dividen ahí en dos estados. Entonces policías municipales, policías estatales, entorno federal, etcétera, y faltaba coordinación. No había coordinación y cuando la sociedad realmente se pone a chambear de forma coordinada y se pone a exigir y se pone a influir pues las cosas pasan y las cosas se dan y esto pasó en La Laguna. Con una buena coordinación y con un buen trabajo de parte de los gobiernos hoy resulta que La Laguna, de haber llegado a aquél pico de los mil y pico, hoy estamos otra vez en cien, ciento y pico al año. Hemos regresado a la normalidad, hoy ya hablas con la gente en La Laguna y la gente dice: yo aquí me siento seguro, me siento bien, la mayor parte de la gente. Creo que nos debemos sentir orgullosos en La Laguna de cosas bonitas y padres que estamos logrando como esta. En el resto del país es otra historia.

La fiesta lagunera. Mira, es algo de lo que nos sentimos bien orgullosos. En el 2011 o 2012, ya no me acuerdo, yo recuerdo que alguien me llegó a proponer que canceláramos el maratón por la inseguridad. Me dijo: estamos corriendo un riesgo al tener el maratón con este nivel de inseguridad y pensé, cómo vamos a cancelar el maratón. No, señor, el maratón sigue y nosotros seguimos invirtiendo y creyendo en la región. En ese año iniciamos la construcción de nuestra fábrica de quesos y lo que dijimos fue: en este momento es cuando hay que demostrar, creer e invertir. El maratón es una estrella que brilla, que brilla sola, hoy es una fiesta de todos, participan muchas empresas junto con nosotros para lograr este gran proyecto y es algo que nos hace sentir muy bien. No sé si tú lo hayas corrido pero seguramente lo has visto y bueno, la vida, el ánimo que hay en la calle, los concursos de porras es algo que te llena de energía.

Por cierto, vamos detrás del último corredor limpiando. Esto no es como en las campañas políticas donde siete meses después todavía estás viendo los letreros. Aquí, detrás del último corredor va la barredora y vamos con una limpieza en donde nos apoyan los municipios, donde nos apoya la ciudadanía.

La fundación se inscribe como fundación en 1985 pero realmente inicia sus trabajos en el año 2000. Empezó muy enfocada en La Laguna, participamos en una gran diversidad de cosas. Estamos en deporte, educación, nutrición, por supuesto, en salud, en arte. En La Laguna realmente la fundación es nuestra casa, entonces al ser nuestra casa nos damos el lujo de poder participar en tantas cosas como sea posible. En el resto del país nos enfocamos en nutrición y en educación. En nutrición llegamos a más de 30 mil niños todos los días en casas hogar, no solo de La Laguna sino de todo el país, a más de 30 mil niños con dos vasos de leche diarios. Eso lo hacemos a través de nuestra red de distribución y con nuestros productos llegando a todos estos lugares donde es más necesario llegar. En el caso de educación estamos involucrados en un proyecto que nos encanta, que nos apasiona, estamos en varios pero este que te voy a contar es el que más me gusta. En el año 2011 leí un libro que se llama "Outliers" de Malcolm Gladwell. Uno de los capítulos se refiere a una organización en Estados Unidos que son los "chárter schools", las escuelas concertadas. Estas son escuelas donde el gobierno pone los recursos y la sociedad civil opera las escuelas. Es un modelo que se enfoca en ciencias, matemáticas y en la formación del carácter y se le da esta educación a los niños del nivel socioeconómico más bajo en entornos tremendos de pobreza y de necesidades sociales. En Estados Unidos funciona porque tienes el fondeo del Gobierno y en México no. Entonces dijimos bueno: vamos a probarlo y entonces, casualmente un grupo de laguneros lo estaba viendo al mismo tiempo que yo. Platicamos en Houston con la cabeza de la organización para que nos apoyara. Dice, ¿saben qué? Yo ahorita tengo demasiados sartenes en la estufa y no me interesa, no nos interesa crecer. Seguimos insistiéndole y después de ir dos o tres veces con ellos, los llevamos a Torreón. Dije: bueno, vamos a empezar, hagamos un plan piloto, empecemos por primero de primaria con un grupo chiquito de niños y empiecen ustedes a implementar ustedes el modelo que tenemos en Estados Unidos. Así lo hicimos en una escuela rentada en Torreón, empezamos con 24 niños en el 2011, y en este tiempo lo que hemos ido haciendo es convencer patronos. En Estados Unidos está el gobierno pero este sistema no está establecido en México, y entonces lo que hacemos es que vamos consiguiendo patronos en algunas ciudades para que esos patronos financien las escuelas.

Hoy tenemos más de tres mil niños y tenemos 13 escuelas funcionando y estamos participando de lleno en La Laguna, hay una escuela que está enfrente del Bosque (Venustiano Carranza) que era el colegio La Paz, hay otra escuela que está cerquita de La Partida y hay otra escuela que está en la Diagonal. Ese es un proyecto que nos apasiona.

Algo que veo yo en México hoy, a diferencia de otros países, es que tenemos paz social. Hay un problema de inseguridad y de corrupción, todo lo que conocemos y sabemos, pero hay paz social. En Hong Kong no hay paz social, en Chile no hay paz social, en Cataluña no hay paz social, en París ha habido una serie de eventos, entonces la verdad cuando tratamos de vender a México porque creo que los empresarios y los ciudadanos en general debemos ser embajadores de nuestra tierra, embajadores de nuestro país. Tú vas a un pequeño pueblecito en Italia o en Francia y una viejecita o un joven te dice: este es el mejor pueblo del mundo. El que sea. Puedes ir a 500 pueblos y te van a decir lo mismo: este es el mejor pueblo.

Yo creo que en México tenemos que hacer eso también. Entrando también en el tema, esta disputa comercial entre China y Estados Unidos es la gran oportunidad de México, esto es más grande que el Tratado de Libre Comercio, la oportunidad es más grande que el T-MEC. México tienen el posicionamiento, el lugar geográfico, el T-MEC, de tal manera que hoy estamos perfectamente posicionados para tomar una buena parte de la participación que China había tenido en este intercambio entre Estados Unidos y China y esto es hacia China y hacia Estados Unidos por doble partida.

Entonces, qué bueno que se firmó el T-MEC. Yo creo que es una gran noticia -falta Canadá, lo va a firmar- pero esto nos abre una gran oportunidad.

Creo que los empresarios no debemos estar escuchando tanto las noticias, no debemos estar viendo tanta retórica, lo que tenemos que hacer es enfocarnos, trabajar, invertir, creer, emprender, apoyar el talento, apoyar a los jóvenes y nos va a ir bien.

Este país está posicionado como nunca lo ha estado para crecer y para progresar. Se tienen que dar algunas cosas para que eso suceda pero tenemos la carnita para que eso pase.

Fue un gusto que nos invitaran a participar en este proyecto. Es un grupo muy importante de empresarios y empresarias de La Laguna de todas las áreas de la industria, de servicios, del campo. Estamos trabajando, estamos haciendo un trabajo conjunto, un estudio con consultores importantes para que nos abran un poco los ojos para pensar "out of the box" y ver cuáles son las siguientes avenidas de crecimiento para La Laguna del futuro. La verdad es que están surgiendo cosas superinteresantes con datos duros, con información confiable, hablando con la gente, hablando con empresarios, tratando de entender por dónde nos vamos, entendiendo que no es que esté agotado lo que estamos haciendo, pero sí tratando de ver cómo le hacemos para poder crecer más rápido que lo que lo hacen otras regiones del país y otras regiones del mundo, para poder tomar estas oportunidades como la de China.

Una oportunidad en La Laguna, tenemos una materia prima en La Laguna barata y yo creo que es inacabable, que se llama el Sol. Es una de las zonas que más radiación solar tienen en México y en el mundo. Ya lo estamos viendo ahí con grandes proyectos que se están instalando, esa seguramente es una oportunidad que debemos de encontrarle la forma para nutrirla y para convertirnos en un HUB en generación de energía. Creemos que hay buenas oportunidades en la industria de manufactura, ya hay empresas muy competentes, muy eficientes en la región y creo que sobre eso podemos construir. La parte de agroservicios, ahí también hay una oportunidad de crecer en agroindustria. Entonces lógicamente teniendo un cuidado especial en el tema del agua, que es un tema en el que tenemos que trabajar todos en La Laguna, Patricio, hablando de ser embajadores, La Laguna es una de las regiones, si no es que la región que más agua tiene en el Altiplano mexicano, cuando tú hablas con un lagunero normalmente te dice que en La Laguna no hay agua. Y yo digo, bueno, ¿cuánta agua hay en Monterrey? ¿Cuánta agua hay en el subsuelo de Monterrey o en el de Saltillo o en el de Zacatecas o en el de San Luis o en el de Aguascalientes o Durango? La Laguna tiene más agua. Eso no quiere decir que la estemos cuidando correctamente, hay que cuidarla correctamente pero La Laguna es una región que puede y que tiene oportunidad de crecer industrialmente. Mira, el área metropolitana de La Laguna -Torreón, Gómez y Lerdo- consume 168, 170 millones de metros cúbicos al año de agua. Consumo humano y consumo industrial. Las presas, nuestras presas, entiendo que en los últimos 40 o 50 tienen una entrada entre 1,200 y 1,300 millones de metros cúbicos al año. Hay años de 300 y hay años de 3,000, ya sabemos que no todos los años son iguales pero, ¿qué quiere decir esto? Que solamente de entradas a la presa, entran nueve veces el consumo de la ciudad y de la industria. No estoy incluyendo al campo, por supuesto que es el gran consumidor de agua. Lo que quiero decir con esto es que hay potencial, que hay oportunidad de crecer. Tampoco estoy diciendo que se esté utilizando correctamente el agua en la parte agrícola, ahí hay que trabajar, optimizar, eficientar, dejar de extraer ciertas cantidades, por supuesto que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo de forma ordenada, de forma coordinada y de forma rápida. No puede ser algo que se esté gestionando siempre hacia delante. Tenemos que entender que tenemos una región que tiene un gran potencial para crecer.

Ceno tres quesadillas de queso Oaxaca Lala en tortilla de maíz absolutamente todos los días. Y todos los días mi esposa me pregunta: '¿qué vas a cenar?'.

Bueno, empezamos muy temprano. Me levanto como buen lechero a las cinco y media, seis de la mañana, hago ejercicio normalmente, cuando no hay algún otro compromiso. Desayuno, platico con mis hijos si coinciden los horarios. De ahí me voy a la oficina o a desayunos o compromisos que tengo pero paso bastante tiempo en la oficina. Cuando estoy en México. Cuando estoy en Torreón, el mismo proceso y me voy al rancho. Me encanta ir al rancho, me encanta estar entre las vacas, estar en el campo, debe de ser mucho más sano que estar en la oficina en México. Desgraciadamente es el uno por ciento del tiempo cuando hago eso.

Pues normalmente cuando llego a la casa en la noche y estoy con mis hijos o con mi esposa viendo la tele, leyendo, me relajo bastante bien. No es que deje de ver el celular, en mi caso lo veo hasta a la hora en que me voy a dormir. Lo que sí hago ahora es que ya no lo dejo al lado del buró porque si no, a las dos o tres de la mañana siempre te da la tentación.

Yo siempre digo que hay una parte de la población importante que está viviendo la mejor época del mundo. Cuando tú ves la mortalidad al nacer, la esperanza de vida, oye, México viene de haber tenido cincuenta y tantos años hace treinta años y hoy estamos en setenta y tantos. Entonces en términos de salud, en términos de nutrición, en términos de calidad de vida es la época del mundo en que menos muertes hay por guerras sin comparación porcentualmente. La verdad es que vivimos en un mundo mucho más vivible, no digo que sea perfecto y seguramente hay un porcentaje de la población, no sabemos, hay un porcentaje de la población en todos los países y en algunos en particular donde tienen problemas tremendos pero yo viéndolo otra vez de manera positiva, creo que vivimos en un mundo en que hemos sido privilegiados de haber estado en este momento.

Para Lala creo que vienen buenos tiempos hacia delante, hemos ido construyendo todos una empresa con una red de distribución eficiente que toca la mayor parte de los puntos de este país. Estamos consolidando una adquisición que hicimos en Brasil de tres marcas muy bonitas, una en particular que es Vigor. También tenemos una marca de quesos, otra de margarinas muy bonitas y muy reconocidas y ahí creo que hay un gran potencial de crecimiento. Brasil es un país que tiene buenas expectativas hacia el futuro. En Estados Unidos tenemos una operación pequeña pero concentrada en algunas áreas del país, concentrada en un tipo de productos que es principalmente yogurt bebible y leches especiales, entonces creo que en todos los mercados donde estamos estamos bien posicionados para enfrentar el futuro. Hemos venido invirtiendo muchísimo en equipos de proceso, de distribución, de calidad, de primer mundo y yo creo que eso se va a pagar en el futuro. Tenemos un equipo de gente comprometida, capaz, competente, que creo que nos va a llevar a buen puerto y al principio de la cadena tienes a un grupo de productores de leche que de verdad vale la pena cuando puedan que visiten alguno de los establos porque las eficiencias que se tienen en los establos en productividad, en calidad, en uso de los recursos naturales, la energía del Sol, los biodigestores, estamos metidos de lleno en esta cultura de la sustentabilidad , es algo que no solo nos interesa, nos apasiona, nos preocupa, estamos haciéndolo porque tú puedes decir: pues sí, me interesa y me preocupa, ¿y luego qué estás haciendo? Estamos metidos en ello. No se puede cambiar de la noche a la mañana pero creo que vamos caminando en el camino correcto.

Uy, pues qué buena pregunta. Mira, yo me conformo con que haya podido poner un granito de arena o una gotita de leche, por chiquita que sea, para dejar las cosas en mi región y en mi país un poquitito mejor que como estaban.

NOS encantaría que le regalaras a los lectores de El Siglo de Torreón, unas palabras por estos 100 años que va a cumplir

Felicidades a El Siglo, lo leo desde que tenía ocho años, lo sigo leyendo en el iPad casi todos los días. El Siglo es la referencia en Torreón y es una de las instituciones de las que nos sentimos orgullosos. Han hecho un gran trabajo. Conocí brevemente porque yo era un jovencito a don Antonio de Juambelz. Y la verdad es que es una empresa admirable que han hecho un gran trabajo, que se han sabido innovar, que han, otra vez, no hay cambios, no hay transiciones, no hay evoluciones sencillas ni fáciles pero ahí está El Siglo después de 100 años y qué orgullo en una región que tiene un poco más de 100 años, tener una empresa que tiene 100 años.

A bote pronto

Santos Laguna. Esa fue la más fácil.

Torreón

Ipad. Para leer el libro, prefiero el libro.

Mis hijas son zurdas, mi hijo es derecho, fíjate que puedo ser ambidiestro.

Avión.

Playa.

Esa sí está complicada. Cualquiera de las dos que te diga tiene sus implicaciones pero prefiero el fracaso a no haberme lanzado por miedo

Leche, porque la leche es el origen de todo.

Dulce.

Soccer.

Madrid. París es la ciudad más bonita del mundo pero mi papá era español, mi suegro es español y yo me siento cómodo en un lugar donde hable el idioma.

Vino.

Los dos.

Serrat.

Netflix.