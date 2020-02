Lucha asociación civil 'Arre' por proteger a equinos

Fue el 11 de abril de 2016, cuando la asociación civil "Arre" realizó una caminata pacífica en conjunto con familias que trabajan en La Laguna con una carreta jalada por un equino. Dicha marcha hacia la presidencia, tenía como fin entregar al municipio de Torreón un proyecto de sustitución de vehículos de tracción animal por tracción motora. El vehículo en cuestión es una moto con caja de volteo, para que ellos, como familia, puedan seguir con su labor de recolección, venta, entre otros.

Expusieron que dichos vehículos serían financiados por medio de publicidad pagada por ciudadanos. De esta manera, el Gobierno municipal o estatal no deberá desembolsar. Como municipio, denunció la asociación, se comprometieron a analizar el proyecto y buscar la mejor opción para retirar del trabajo a cientos de equinos explotados y así, de la misma manera mejorar la vida de personas.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, hasta el día de hoy, el Gobierno no ha tenido interés alguno en la sustitución o solución a las carretas. "Nosotros seguimos en la lucha por sacar de las calles a cada uno de estos equinos maltratados y explotados. Paso a paso la ley estatal y reglamentos municipales se han cumplido, por medio de denuncias que presentamos y atención que nos ha brindado las autoridades correspondientes", puntualizó la asociación. Asimismo exponen que si como organización no han puesto en marcha el proyecto, es debido a que ello conlleva varios aspectos para poder lograrlo, uno de ellos y el más importante es la parte legal. Si no existe dentro de las leyes una modificación donde se establezca una prohibición para circular a los vehículos de tracción animal por la ciudad "de nada serviría nuestro esfuerzo, los carretoneros no estarían obligados a dejar de usar los animales para carga, venderían los vehículos, y todo el esfuerzo de esta organización sería en vano".

Por lo anterior, solicitan la participación de los gobernantes para modificar leyes, mejorar la calidad de vida y eliminar por completo el dolor de caballos y burros. "Ayudamos a quien cuida de su animal, pero jamás permitiremos el abuso, golpes y malos tratos hacia algún equino. Siempre utilizaremos la ley y reglamentos que los protegen", subrayan.