A Keith Richards le costó más dejar el tabaco que la heroína

El guitarrista de la legendaria banda The Rolling Stones, Keith Richards, anunció que dejó de fumar tabaco, adicción que aunque era de las pocas que le quedaban, le ha costado más trabajo abandonar que cuando consumía heroína. "Salir de la heroína es un infierno, pero es un infierno breve.

(A diferencia) de los cigarrillos, porque siempre están ahí y uno siempre ha fumado.

Simplemente los tomaba y los encendía sin pensar en lo que estaba haciendo", admitió el músico de 76 años en entrevista a Mojo, que fue reproducida por medios internacionales.

Con anterioridad, Richards había comentado la falta de interés que le producen las drogas y que su consumo de alcohol también se había visto reducido de forma drástica.

La decisión del también compositor y productor británico se produjo en solidaridad con su compañero Mick Jagger, líder de The Rolling Stones, quien se recupera de una operación del corazón a la que se sometió en 2019.

A partir de esto Richards inició su transición a la vida sin nicotina, un cambio que dijo en una entrevista a un medio estadounidense, ya se completó, pues desde octubre del año pasado no toca un cigarrillo. Explicó que el único exceso que en la actualidad se permite es el beber una copa de vino con las comidas, aunque reconoció que de vez en cuando "me tomo un Guinness o una cerveza o dos".

Por otro lado, The Rolling Stones anunció que retomará en Estados Unidos y Canadá su gira No Filter, aplazada por problemas de salud de Mick Jagger y que ahora los llevará a partir de mayo por 15 ciudades, algunas de las que no han visitado en una década.

"Siempre es un placer regresar a América del Norte y tocar para algunos de los públicos más grandes y especiales del mundo", escribió el propio Jagger al publicar el anuncio en su cuenta de Instagram. "La pasamos mejor que nunca en la ruta durante el verano pasado y estamos listos para hacerlo de nuevo", expresó, por su parte, Keith Richards.

The Rolling Stones comenzará esta parte de su gira en el SDCCU Stadium en San Diego y luego pasarán por Vancouver (Canadá), Austin, Louisville, Cleveland, St. Louis, Charlotte y Tampa.

También irán a Minneapolis, Nashville, Dallas, Buffalo, Detroit, Pittsburgh y Atlanta.

Las entradas del No Filter Tour comenzarán a venderse al público el 14 de febrero. Aunque no se han revelado los precios de ingreso de esta nueva etapa, el precio inicial de los boletos el año pasado rondó los 199 dólares.