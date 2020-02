Actúa en musical de Lloyd Webber

El actor mexicano Mauricio Martínez está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, la semana pasada estrenó la puesta en escena Unmasked, donde es dirigido por la leyenda del teatro musical Andrew Lloyd Webber; pero ve al futuro y a pocos meses de cumplir 42 años, se prepara para debutar en cine como productor.

"Será con Niños de sal, estamos Jaime Lozano (autor del musical) y yo presentándonos con directores de cine para convertirla de obra en película, escogiendo locaciones, viendo el elenco, todo el paquete que decidimos aventarnos aprovechando este momento que creo es el adecuado para hacer proyectos mexicanos y en inglés, siguiendo el ejemplo de Salma Hayek".

Esta obra fue la que lo llevó a Estados Unidos hace casi cuatro años cuando Niños de sal fue presentada en el New York Musical Festival, una de las antesalas a Broadway; y debido al buen trabajo que hizo en este montaje, recibió una invitación para integrarse al musical Evita en su gira por EU y después para protagonizar On your feet!, que aborda la historia de Emilio y Gloria Estefan.

"La película será en inglés porque así se puede vender mundialmente, pero no por esto deja de ser un trabajo mexicano.

Si todo sale bien, a finales de este año estaremos rodando en alguna playa de México. Ya entrado a mis 40 me estoy aventando a producir y hacer otras cosas".

Mauricio Martínez recuerda cómo fue su primer encuentro con Andrew Lloyd Webber, una leyenda dentro del teatro musical: "Fue surreal, no lo creía, estaba muy nervioso, a la hora de cantar Getsemaní nada más respiré y me encomendé a Dios. No volví a ver a Andrew hasta que comenzamos ensayos y ha sido maravilloso estar de cerca de él, platicar, conocerlo un poco más, tenerlo dirigiéndonos, ha sido increíble".

Así fue la audición del mexicano para formar parte de Unmasked, que el 30 de enero levantó el telón en el Paper Mill Playhouse, en Millburn, New Jersey; producción en la cual es el único mexicano entre los 13 actores del elenco. "Habemos dos latinos, Ángel Lozada, que es puertorriqueño y uno de mis suplentes también es bailarín en el musical, y yo, hay dos afroamericanos, un canadiense y los demás son americanos".

Para él, estar en esta producción es estar en las grandes ligas, sin demeritar a otros musicales como los hechos en México como Fiebre de sábado por la noche o Mentiras.