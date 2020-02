Alejandra Orozco busca llegar a sus terceros Juegos Olímpicos

Apenas tiene 22 años, pero la clavadista Alejandra Orozco tiene muchas ilusiones de llegar a sus terceros Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y lograr un éxito más en su exitosa carrera que, considera, inició al revés.

Cuando tenía 15 años llegó a Londres 2012 y junto a Paola Espinosa logró la medalla de plata en los sincronizados desde la plataforma, resultado que generó muchas expectativas en ella, con lo que ha sabido lidiar y ahora luce más experimentada.

"A Londres llegué de una forma, era una niña, estaba muy pequeña, estaba en shock y logré una medalla, eso cambia todo, mi historia fue al revés, pues muchos han trabajado toda su vida para una medalla, yo la logré al inicio de mi carrera", señaló en entrevista.

La atleta, quien se prepara en el Code Jalisco bajo las órdenes de Iván Bautista, comenzó un andar "pesado", tras esa medalla olímpica, "por esa presión por así decirlo, esa expectativa de ti, aprendió a sobrellevar".

Así como brilló en Londres, llegó a Río 2016 con todas las ganas y el trabajo para repetir podio, aunque no pudo lograrlo. Sabe que ya probó las dos caras de la moneda y ahora, con el objetivo puesto en Tokio, asevera que llega más madura.

"He experimentado las dos partes como para llegar a estos juegos con mejor mentalidad, mayor experiencia, sobre todo, siempre lo he dicho, lo que siembras dará su fruto, he sembrado cosas buenas y espero que pueda culminar de la mejor manera", indicó.

Aunque se desconoce qué será de la carrera de Paola Espinosa después de Tokio, los que busca sean sus quintos Juegos Olímpicos, Alejandra Orozco dejó en claro que la de cada una es una historia diferente y que no ocupará el lugar de nadie, aunque sabe que ella podría ser el próximo referente de los clavados.

"Cada quien crea su historia, su camino, el mío fue al revés, el de Paola ha sido extraordinario, es la mejor clavadista hablando de resultados y no sabemos si serán sus últimos juegos, en mi caso estoy creando mi historia", apuntó.

Alejandra, quien hará equipo con Gabriela Agundez en la plataforma para llegar a Tokio, se declaró tranquila con el trabajo realizado, consciente de que pasa un gran momento en su carrera, sobre todo luego del bronce en individual en Lima 2019 y la plata en sincronizados.

"Me siento tranquila, confío en el trabajo que estoy haciendo, serían mis terceros Juegos Olímpicos a mis 22 años, creo que estoy en un buen punto de mi carrera que quiero explotar, dar lo mejor, estoy tranquila, motivada y tengo esa energía extra", añadió.

Después de esas dos medallas panamericanas, Alejandra se mostró confiada en el trabajo que hace con Iván Bautista, lista para competir por las plazas olímpicas para el país y después ver los procesos que otorgarán esos lugares a los mexicanos.

"Lo importante o la meta es buscar la mayor cantidad de plazas posibles para el país, ya hay algunas, lo importante es llevar equipo completo, México es potencia y lo ha demostrado con resultados, medallas. Hay mucho talento y competencia nivel interno, pero es importante llevar un buen representante para lograr ese lugar y después ver el nombre", concluyó.