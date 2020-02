Reconoce AIPS a lo mejor del periodismo deportivo

Se celebró la segunda edición de los AIPS Sport Media Awards, en donde los mejores periodistas deportivos y narradores de todo el mundo, se dieron cita en Budapest, Hungría.

Y es que no fue la conclusión de un año de arduo trabajo, sino también es el comienzo de un nuevo capítulo para los 27 finalistas, todos ganadores después de pasar por cuatro etapas de votación de las postulaciones originales, de las 1754 recibidas de 125 países diferentes.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tuvo una charla con el presidente de la AIPS, Gianni Merlo, enviando su saludo a los premiados y pidiéndoles una foto grupal. "Soy un gran admirador de los periodistas", bromeó Infantino.

Mientras el anfitrión Jonathan Edwards leyó dos citas poderosas, se realizó un homenaje muy especial a Kobe Bryant, su hija Gianna y las 7 personas relacionadas con el deporte que murieron en el accidente de helicóptero, días atrás en California.

"Estamos aquí para celebrar la segunda edición, estoy muy orgulloso de la cantidad de presentaciones que hemos recibido, y esto demuestra que creemos en la cultura del deporte y lo que significa. Puedo decirles que la última reunión del jurado, no fue tan fácil, muchas de estas categorías han terminado con un foto finish", dijo Merlo en el discurso de apertura.

Suzanne Wrack (Reino Unido), ganadora de la Mejor Nota de Color por su historia "Había sangre en todas partes", sobre abuso sexual en la Asociación de Fútbol de Afganistán, dijo: "Me gustaría dedicar este premio a las cinco víctimas que me hablan exponiéndose a un riesgo personal, y también a The Guardian que lo publicó cuando es muy difícil probar casos como ese".

"Me gustaría agradecer a AIPS y a mis compañeros finalistas, y estoy aquí en nombre de un equipo, el equipo de Spotlight", dijo Andrew Ryan (EE. UU.), ganador de la categoría de Audio por la historia "Gladiador: Aarón Hernández y Football inc", presentado por Bob Hohler, y producido, escrito y transmitido por el equipo Spotlight de The Boston Globe en una transmisión de seis episodios.

"Estoy sorprendido", dijo Prajwal Oli (Nepal), por su artículo en The Kathmandu Post, elegido como Mejor Columna.