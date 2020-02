Cynthia Rodríguez cumple fantasía con Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez sorprendió al revelar una de sus travesuras más locas durante una dinámica en el programa Venga la Alegría, luego de que se le pidiera confesar cuáles eran sus fantasías sexuales, por lo que reveló haber cumplido una de ellas en un encuentro íntimo con su novio el cantante Carlos Rivera en un viaje a la playa.

"Más que cumplirle fantasías sexuales, es que me cumplan a mí, porque se me ocurren más cosas, pero una que está tranquila, pero el otro día, no, hace tiempo estaba en una playa con mi novio y había gente, pero de repente se fue la gente y dijimos 'qué rico y está muy tranquilo aquí' y dijimos no hay nadie", recordó la exacadémica. La presentadora de La Academia afirmó que antes de llevar a cabo su fantasía junto a Carlos Rivera, con quien lleva 3 años de relación, se aseguraron de que realmente estuvieran solos en la playa.

"Lo padre es que había como una roca y volteamos a ver si no había una cámara o algo o que hubiera peligro, que viniera una mancha por el mar, pero no", contó Cynthia.

Las candentes declaraciones de Rodríguez pusieron de cabeza a sus mismos compañeros del programa y a las redes sociales, ya que la pareja no suele dar detalles íntimos de su vida amorosa.

Si bien la conductora no dio más detalles sobre aquel encuentro, lo cierto es que hace unos meses, Cynthia y Carlos disfrutaron de unas relajantes vacaciones en las playas de un paradisíaco destino.

Tiempo atrás, Cynthia Rodríguez señaló que el inicio de su relación de novios se dio cuando Carlos Rivera regresó de España y se volvieron a juntar para salir, lo cual los llevó a darse cuenta de que tenían varias cosas en común.