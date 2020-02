'Chino' Rodríguez bajaría de división...en Superwelter

Todo indica que el olímpico mexicano en Río de Janeiro 2016, el chihuahuense Misael "Chino" Rodríguez, bajará de división y su próxima pelea sería en peso Superwelter.

Y es que el año pasado, se fue a un campamento a Japón, para ayudar a boxear en los entrenamientos al ídolo local Ryota Murata, probable rival del "Canelo" Álvarez, por lo que regresó con una mentalidad más positiva.

El oriundo de Parral, Chihuahua, tuvo un proceso de maduración en cuanto a la alimentación se refiere, por lo que pudo eliminar algunos kilos con los que batallaba.

Rodríguez (10-0, 5 KO's) dijo: "Me concentré mucho en mí, en mi peso, en qué quería para mi futuro, me sirvió estar solo ese tiempo. Robert (García, su entrenador) me mandó como si fuera trabajo, pero fue algo que me sirvió mucho", afirmó.

Radicado desde hace tres años en Riverside, California, afirma que la medalla olímpica de bronce que obtuvo en Río 2016, le despejó el camino para mejores oportunidades, pero al mismo tiempo le impuso grandes

El "Chino" compitió en 75 kilogramos en la justa olímpica de Brasil. Comenzó su trayectoria profesional en la categoría de los medianos e incluso un poco arriba, según lo reflejaba su físico, por lo que fue criticado.

Luego de iniciar 2019 con un opaco triunfo por puntos en ocho episodios en Jalisco sobre el lagunero Josué "Chino" Castañeda, aceptó que no le gustó, para luego noquear en tres rounds al estadounidense Brandon Maddox.

En ese pleito lució toda una variedad de impactos.