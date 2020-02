Legionarios de Cristo, más de dos décadas de impunidad

Febrero de 1997. Salen a la luz los relatos de ocho exlegionarios de Cristo que fueron violados por Marcial Maciel, fundador de la orden religiosa. Aquél que fue nombrado por el papa Juan Pablo II como "guía de la juventud" los obligaba a masturbarlo y a participar en orgías.

Ese escándalo fue sepultado durante años por la buena relación que Maciel mantenía con el Vaticano y grupos políticos y empresariales de México. Pero Maciel murió en la impunidad, luego de ser acusado, el 17 de octubre de 1998 comenzó un proceso judicial ante el tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, pero fue hasta el 19 de mayo de 2006 que el papa Benedicto XVI lo invitó a "retirarse a una vida de oración y penitencia", el máximo castigo fue la prohibición de celebrar misas públicas, conferencias o entrevistas y en enero de 2008 murió.

Marcial Maciel no fue el único abusador sexual de la orden, 11 años después, Ana Lucía Salazar se convirtió en la primera mujer en denunciar que fue violada de niña por el sacerdote Fernando Martínez Suárez.

A sus ocho años, Ana Lucía Salazar anhelaba jugar con muñecas y que la peinaran de dos coletas. Casi tres décadas después, su deseo más grande es que el sacerdote en retiro Fernando Martínez pise una cárcel mexicana por haberla violado en 1991, cuando era alumna del Instituto Cumbres Cancún.

"No me cansaré de luchar y de gritar que ese hombre debe estar en prisión con todos los que encubrieron sus abusos, los que callaron, me denigraron y me llamaron sucia por acusarlo. Para mí no habrá justicia ni cesará la impunidad hasta que quien quebró mi vida pague por lo que hizo, hasta que sea sentenciado por un juez. Exijo que el abuso contra niños se considere [crimen] de lesa humanidad para que no haya manera de proteger a estos depredadores", comparte.

Para Ana Lucía, el Informe 1941-2019 sobre el fenómeno del abuso sexual de menores en la congregación de los Legionarios de Cristo desde su fundación hasta la actualidad es una burla para las víctimas.