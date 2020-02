Tras ser desairada por los Oscar, JLo compite por el Spirit

La 35ta entrega anual de los Premios Spirit del Cine Independiente tendrá algunas cosas que no habrá en los Oscar: diversidad racial entre sus nominados, mujeres cineastas, y a JLo.

Realizada en una carpa frente a la playa en Santa Mónica, California, el día antes de los Premios de la Academia, el evento preeminente del cine independiente diverge en gran medida del otro más formal, pero los ganadores a veces coinciden.

Este año, sin embargo, apenas se solapan.

La única nominada al Oscar a mejor película que compite por el máximo honor en los Spirit es Marriage Story (Historia de un matrimonio) de Noah Baumbach, que además recibirá el honor al mejor elenco: el Premio Robert Altman.

Las cintas que encabezan la lista de nominados al Spirit, con cinco menciones cada una, son la saga neoyorquina de crimen de los hermanos Josh y Benny Safdie Uncut Gems (Diamantes en bruto), y el relato febril en blanco y negro The Lighthouse (El faro) de Robert Eggers.

Mientras que este año sólo hay una nominada de color entre los actores postulados al Oscar, los candidatos al Spirits son más diversos. Incluyen a Jennifer Lopez por Hustlers (Estafadoras de Wall Street), Adam Sandler por Uncut Gems, Alfre Woodard por Clemency, Hong Chau por Driveways, Robert Pattinson por The Lighthouse, Taylor Russell por Waves (Las olas), Jonathan Majors por The Last Black Man in San Francisco y Wendell Pierce por Burning Cane.

Sólo una actriz favorita al Premio de la Academia (Renée Zellweger por Judy) está nominada al Spirits, que sólo acepta película con presupuestos menores a 22,5 millones de dólares.

Las realizadoras Alma Har’el, por Honey Boy, y Lorene Scafaria, por Hustlers, están postuladas al Spirit a la mejor dirección. Los Oscar, por 87ma ocasión, nominaron a cinco hombres.

Aubrey Plaza será la anfitriona del evento, que se transmitirá ne vivo por la cadena IFC a partir de las 5 p.m. hora del este (2200 GMT).

Tras años en que los ganadores del Spirit a la mejor película terminaron alzándose con el Oscar (Moonlight (Luz de luna), Spotlight (En primera plana) y Birdman, todas ganaron ambos galardones) las ceremonias han ido en distintas direcciones recientemente. El año pasado, If Beale Street Could Talk (Si la colonia hablara) de Barry Jenkins ganó el Spirit a la mejor película, mientras que en 2018 el premio fue para Get Out (¡Huye!) de Jordan Peele.