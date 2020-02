LeBron James imita clavada de Kobe Bryant

Fue durante el partido ante los Rockets de Houston en el Staple Center de los Lakers donde el “King”, escapó y realizó una clavada en la misma canasta que Kobe hace 19 años.

A través de sus redes sociales oficiales, Los Angeles Lakers y la NBA compartieron la jugada que realizó Lebrón, mostrando las similitudes entre ambos.

Fue el pasado 26 de enero cuando, “la leyenda del básquetbol” perdió la vida junto a su hija y siete personas más tras estrellarse contra la ladera de una colina en Calabasas, California.

Same arena. Same basket. Same dunk. 19 years apart. pic.twitter.com/fj7HRmqv3c