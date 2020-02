LA VOZ DEL DIHABLO

¿A dónde irás a ‘rockear’ el fin de semana, querido lector? Las opciones son muchas y al parecer serán más. La Laguna crece como zona conurbada; los de Gómez ya no tienen que venir “hasta acá” para asistir a sus eventos favoritos, bares hay por todos lados y grupos se presentan igual aquí que allá. ¡Incluso las obras de teatro hacen doble fecha en La Laguna!

Y es que en ambas ciudades de la Comarca Metalera existen foros dignos, algunos con sucursal en los dos puntos. Bueno, hasta bares repetidos hay en el mismo Torreón.

¿Qué hay que hacer un viernes por la noche? ¿Qué le parece un tributo a Metallica bien montadito por un grupo de muchachos que igual tocan ‘covers’ que sus propias canciones? O bien, ¿le apetece una cita con la nostalgia y “el baterista de La Ley”, junto a tres músicos locales, interpretando éxitos del “rock en tu idioma” (ochentas / noventas) en la intimidad de un barecito?

¿Queríamos espacios dignos? Ahí vienen más. Alrededor de la tradicional Alameda hay “N” cantidad de lugares en los cuales se puede disfrutar de música “en vivo”. Se dice además que ya están preparando por lo menos dos próximas aperturas. Y por si eso fuera poco, se escucha también que marcas regiomontanas están por llegar a nuestra tierra bárbara; marcas reconocidas con eventos de “catego”. Así que prepárense, porque si queríamos eventos internacionales, podrían por llegar este año… bueno, ya con que nos caiga algo nacional bien hecho nos daríamos por servidos, ¿no? Al menos por ahora.

Lo que sí es un hecho es que la competencia está al máximo y nadie puede dormirse en sus laureles solo por llevar un nombre que lo respalde. Se trata de ofrecer calidad, servicio e incluso promociones atractivas para los comensales, y la verdad es que encontrar un equilibrio en el que todas las partes salgas beneficiadas no es cosa fácil, pero de eso se trata, ¿no? Me quedo sorprendido con promotores de mucha escuela en La Laguna. Ya hay noticias del próximo Clandestine Fest, por ejemplo, y como siempre suenan bandas atractivas para visitar la Comarca. He estado cerca en alguna edición y me consta la buena relación que mantiene Carlos con las bandas que invita. Él mismo se encarga de conseguirles hospedaje, de la venta de cerveza el día del evento y de toda la logística y gastos que esto conlleva.

Al final, la raza sale complacida por un costo bastante competitivo.

Ahí está también Andrés, quien sigue trayendo a agrupaciones extranjeras con buenos shows, para completar sus carteles con algunos grupos de casa. Los precios no son de otro mundo y de una u otra forma se mantiene encendida la llama del ‘underground’. Mis respetos para ambos, que pese a lo difícil que resulta ser organizador, siguen firmes en la batalla.

Están también Felipe Perales, Andrea Rokcha, Danna Bathory o Carlos Abraham Rentería, con dignos esfuerzos y una fe inquebrantable en “el movimiento”.

Aplaudo de pie. Y ni se diga de las bandas independientes, ¡qué noble afición! Por estos días se anunció la reapertura de un conocido centro de entretenimiento, a unos 20 metros de la Plaza Mayor, ya con remodelaciones y a la espera de nuevos eventos, entre ellos esperamos que regrese el Dihablo Fest este año. Sería la quinta edición de esta bonita fiesta metalera que ha tenido que ser aplazada desde 2017, por aquello de los gastos y las fechas, es por eso que sé de lo complejo que resulta sacar un evento adelante.

Ojalá que podamos llegar al punto de equilibrio en el que ganen las bandas, el bar, el promotor y sobre todo el público, al fin y al cabo (y como dijo un camarada) “el sol sale para todos”. Tan así las cosas que el metal ha llegado a lugares nuevos y los destinados para el rock han recibido desde norteño hasta lo más “guapachoso”.

Es todo por hoy, mis entrañables ‘rockers’. Recuerden que La Música del Dihablo ya está en YouTube, Facebook y llegamos como #VozdelDihablo a Twitter e Instagram.

Nos seguimos leyendo. ¡Échenle ganas! …Y que la buena música no muera.