Frustrado, Guillermo Almada tras la igualada de Santos ante Puebla

Al término del partido, Guillermo Almada, se mostró frustrado por el resultado en la Angelópolis, lamentando las graves fallas de sus dirigidos.

“Frustrante, creo que lo teníamos controlado (el juego), generando situaciones, prácticamente no nos llegaban y casi terminamos perdiendo el partido cuando teníamos que haber sido mucho más contundentes en las situaciones que generamos y obviamente cometimos errores infantiles que nuevamente nos cuestan caro”, mencionó el charrúa.

Sobre la jugada del gol del empate, el uruguayo no entiende cómo el VAR no revisó la falta previa a Jonathan Orozco, pero no quiso poner pretextos tras el doloroso empate.

“No lo entiendo la verdad, la jugada previa a cualquier gol se revisa si hay falta, y en ésa hubo una falta clarísima, no quiero escudarme en nadie, nuestros propios errores nos complicaron. Repito, no quiero escudarme en ningún pretexto de ese tipo”, zanjó el director técnico de los Guerreros.