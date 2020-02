Harley Quinn da sorpresa a laguneros

¿Era Batman?, ¿Era Joker?, noooo, era la mismísima Harley Quinn.

Directamente del Universo de DC, el personaje se apareció ayer en Plaza Cuatro Caminos ante el asombro de más de uno, para luego dirigirse a Cinépolis.

Ante la algarabía del estreno de la cinta Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn, la antiheroína se hizo presente en tales cines para tomarse selfies con los fanáticos y de paso preguntarles qué les pareció la trama.

Aunque hace unos días la actriz Margot Robbie estuvo en CDMX, ella no se dio su vuelta por Torreón. Quien se vistió de la enamorada del Guasón fue una lagunera de nombre Cristina García.

Garcia; quien canta, actúa y es productora del colectivo Proscenio Teatro, dijo en entrevista con El Siglo de Torreón que planeó acudir al complejo vestida de Harley solo para pasarla bien y de paso sorprender a las primeras personas que vieron el largometraje en su segundo día de proyecciones en la región.

"Harley Quinn es un personaje lleno de matices y que no se deja de nada ni de nadie. En lo personal me encanta y por eso me disfrace de ella. El atuendo lo conseguí en La Casita de Disfraces Torreón de la colonia Navarro", comentó.

A unos días de su estreno, Birds of Prey y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn se ha vuelto un suceso tanto en taquilla como en criticas. Ayer, la cinta era una de las más solicitadas en la taquilla de Cinépolis Cuatro Caminos.

La película se alzó con una calificación de 86 sobre 100 en el prestigioso sitio de Rotten Tomatoes. Un puntaje mayor al filme del Joker que obtuvo un puntaje de 68.

"Con un retorcido sentido del humor y una acción muy estimulante, Birds of Prey es feroz, divertida y una auténtica maravilla, además de ser una comedia de superheroínas sobre el empoderamiento femenino", opinó Molly Freeman de Screen Rant.

La cinta es dirigida por Cathy Yan. El guión pertenece a Chuck Dixon, Jordan B. Gorfinkel y Christina Hodso. Además de Margot, actúan Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Pérez, Chris Messina y Derek Wilson.

Se trata de una historia retorcida contada por la propia Harley. Cuando el villano más nefasto de Gotham, Roman Sionis y su mano derecha Zsasz se ponen como objetivo a una joven llamada Cassandra Cain la ciudad se vuelca para buscarla.

Sin querer, los caminos de Harley Quinn, Huntress, Black Canary y Renee Montoya se unen. El cuarteto se hace llamar Birds of Prey y su primer objetivo será acabar con Roman alias Black Mask.

Aunque el personaje de Harley Quinn irrumpió en 1992 en la serie animada de Batman y posteriormente llegó a los cómics, no fue sino hasta su incursión en el cine, gracias a Suicide Squad, que alcanzó una gran fama.

Harley Quinn es una cómplice y a la vez amante del Joker, a quien conoció mientras trabajaba como psiquiatra interna en el Arkham Asylum de Gotham City, donde el villano era un paciente.

Su nombre es un juego de palabras derivado del arlequín, personaje que se originó en la llamada comedia del arte italiana que inició en el siglo XVI en Italia y se conservó hasta el XIX.

Harley Quinn se ha asociado con otras chicas de DC como Catwoman y Hiedra Venenosa formando un trío llamado Gotham Sirens, el cual también podría tener pronto su propia película.

Desde la saga de DC bautizada como The New 52, Harley es representada como una antiheroína y ha dejado atrás su pasado como supervillana.