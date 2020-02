No hay marcha atrás: Vitela sobre 'afters'

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, señaló que desde el pasado jueves se reforzaron los operativos de vigilancia en la ciudad para evitar que los negocios rebasen el horario establecido en el Reglamento de Alcoholes, que es hasta las dos de la mañana.

Advirtió que en caso de incumplimiento, se van a aplicar las sanciones conforme a lo que establece la ley, en el entendido de que si los establecimientos continúan incurriendo en irregularidades, se va a proceder a la clausura.

La presidenta municipal, lamentó que algunos restaurantes y bares se hayan incomodado por las medidas aplicadas por su gobierno en octubre de 2019, pero dijo que "no hay marcha atrás" y que las decisiones son firmes, pues primero está la salud y la seguridad de los gomezpalatinos.

Mencionó que esta medida "no es un capricho" y que incluso propietarios de bares y restaurantes a manera de concientización, ya habían firmado un acuerdo para que se respetaran los horarios de venta de alcohol.

"Ayer una gente de las que fueron me decía que no afectaban la salud, que gente no había muerto por esto o que ellos valoran un accidente o una persona que pierde la vida, sin embargo esa una ya representa toda una tragedia para una familia, lo más grave es cuando esa persona o esa familia sale al trabajo, sale por un hijo y lo impacta alguien que viene en estado de ebriedad. No estamos experimentando, ha venido pasando en la región durante varios años", aseguró.

Dijo que el Ayuntamiento está llevando a cabo acciones firmes para que no solamente se homologuen los horarios de venta de alcohol, sino para que, en conjunto se trabaje en el combate a las drogas y otros programas de carácter preventivo.

Comentó que se filtró una información referente a que terceras personas están encabezando dichas protestas para desgastar al Municipio y añadió que su gobierno atraviesa por un proceso difícil pues "estamos en un término jurídico en donde tenemos que dar el resultado de la auditoría de la Entrega-Recepción".

Para Vitela, esto ha motivado a que se generen acciones en su contra en diferentes espacios, "porque veo inclusive a instituciones estatales involucradas". En su intervención, agregó que "tal parece como si pensaran que a mí me da gusto haber encontrado inconsistencias de esta naturaleza, yo hubiera querido transitar lo más terso posible, pero no puedo quedarme con una responsabilidad que no fue de su servidora".

La alcaldesa agradeció en especial el apoyo que le brindó en este tema el presidente municipal de Torreón, Jorge Zermeño, pues dijo que lo que afecta en Gómez Palacio repercute en la vecina ciudad y viceversa.

Por su parte, el director del departamento de Alcoholes, Armando Quiriarte Rodríguez, señaló que el Municipio dejará de percibir ingresos económicos por el cobro de horas extras, mismos que en la administración municipal pasada ascendieron a cerca de 45 millones de pesos.

También reiteró que ninguna cantidad de dinero está por encima de la seguridad y salud de los ciudadanos y que los operativos de vigilancia se llevarán a cabo con apoyo del Mando Especial de La Laguna, así como de corporaciones de los tres niveles de gobierno.

El funcionario municipal recordó que 19 de los 22 negocios ubicados sobre el corredor del bulevar Miguel Alemán firmaron en su momento de conformidad con el horario que marca el reglamento.

Por su parte, el síndico municipal Omar Castañeda González, dijo que en la normativa del municipio no se establece la extensión de horario hasta las 5 de la mañana y mencionó que el Ayuntamiento no puede privilegiar un tema de diversión por encima de la seguridad de la ciudadanía.