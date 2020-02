Españoles van sin presiones a premiación

Antonio Banderas afronta "muy tranquilo" la entrega del Oscar en la que será uno de sus protagonistas, aunque admite que "no ha preparado nada" porque no piensa que vaya a subir al escenario. "No tengo preparado nada, porque no va a pasar, todos sabemos quién se va a subir. Voy a sentarme a disfrutar de un espectáculo maravilloso con amigos", dijo el candidato a mejor actor, en referencia a su compañero de categoría Joaquín Phoenix, favorito en las apuestas por su aclamada versión de Joker.

Banderas y el director de Dolor y Gloria, Pedro Almodóvar, acudieron juntos a un evento en la sede de la Academia de Hollywood de Los Ángeles para reunirse con el resto de seleccionados en el apartado de película internacional, donde la cinta española es una de las que más ruido ha hecho en la meca del cine junto con la surcoreana Parásitos. Sin embargo, la pareja artística habla con naturalidad de las posibilidades de sus candidaturas, en dos reñidos apartados con fuertes favoritos. "Vengo muy tranquilo, porque como no soy el favorito, estoy relajado. El favorito es el que tiene la presión, es el que si no le dan el Oscar se va a enfadar pero yo ya estoy encantado. Ha sido un año de promoción, ya es el momento de terminar", explicó el actor. Por su parte, Pedro Almodóvar acude a los Oscar por cuarta vez en su carrera, aunque esta vez lo hace con una película autobiográfica que habla precisamente de la misma, de una forma "muy personal" pero que "se ha entendido en todos los lugares" del mundo. "Siempre es algo nuevo, uno piensa que no le va a ocurrir. Es la cuarta vez que estoy nominado pero siempre piensas que es la última (...). A esta ceremonia voy más tranquilo que nunca", explicó. Almodóvar, conocedor de la dinámica de este evento, ha llegado con expectativas realistas ante su nominación con Dolor y Gloria: "Yo me tengo a mí como favorito, de todos modos creo que no lo soy en esta categoría", bromeó. Lo que si ha sorprendido al cineasta es el recibimiento que esta película tan "personal y española" ha tenido en Estados Unidos y otras partes del mundo.